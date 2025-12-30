遊客抵「張美阿嬤農場」遭攔截！爆分家搶客 官方2度發文：阿嬤只有1.0

「張美阿嬤農場」強調並無搬家、2.0，不過兒子餐廳「樹懶餐廳（萌寵農場）」旁卻出現「張美阿嬤農場（兒子分家的）」地標。圖／翻攝自google map

位於宜蘭三星鄉的觀光農場「張美阿嬤農場」，擁有400坪日式庭院， 園內小鹿、水豚等動物吸引眾多親子家庭前往休憩，在Google也有4.9顆星評論，不過近期卻傳出「有掛」，遊客依循導航前往目的地，卻在半路遭攔截「搬家」至反方向；對此，在地人揭「分家」真相，張美阿嬤農場官方也2度發文澄清。

遊客在社群發文指出「張美阿嬤農場是不是有卦？」日前前往農場旅遊，卻遭工作人員攔下，稱「他們搬家了」，一頭霧水；貼文一出，網友也紛紛回應「我也遇到，超奇怪」、「我一直以為『張美阿嬤農場沒有阿嬤』是個梗，結果居然有爭議嗎？」、「既然要變家族企業，麻煩管理得當，不然真的是會拒去」，還有一名網友表示「對喔，家族內部權力鬥爭」。

一名在地民眾解釋，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」由阿嬤及女兒創立，「樹懶餐廳（萌寵農場）」則是兒子開的，耳聞兒子眼紅「張美阿嬤農場」賺很多，就自己出來開，卻因經營理念不合「氣到拆屋」；事後就自己創立萌寵農場，並找員工至張美阿嬤農場門口指揮、惡意拉客，再向遊客稱換新址等話術。

兒子餐廳「樹懶餐廳（萌寵農場）」旁出現「張美阿嬤農場（兒子分家的）」地標。圖／翻攝自google map

消息一出，網友分享，先前導航至「張美阿嬤農場」，卻有人員舉著牌子，寫著「張美阿嬤農場」在導航目的地的「反方向」，當時毫不猶豫地開車進去，直到打卡「張美阿嬤農場」換小禮時，卻被工作人員要求將地標改為「樹懶餐廳」，這時才驚覺受騙。

然而早在今年4月，張美阿嬤農場就在社群發文「創始店並無搬家」，當中提及，若民眾路上遭人攔車，「並不是此農場的工作人員」，強調「我們並不是樹懶餐廳也不是張美阿嬤2.0」，指出張美阿嬤農場只有「1.0」，與樹懶餐廳無任何關聯。

「張美阿嬤農場」4月時強調並無搬家、2.0。圖／翻攝自google map

沒想到8月中旬張美阿嬤農場再度發文，澄清其「沒有新場，沒有舊場」，指出近期有不實訊息在網路與現場流傳，甚至有人員於停車場「騷擾客人」，並「穿著印有張美阿嬤農場字樣的衣服」，誤導「張美阿嬤農場已搬家」或「現在有新場2.0」之事，張美阿嬤農場強調，他們「只有原創唯一的張美阿嬤農場！」對於任何自稱「新場」或以其名義行銷、誤導、詆毀的行為，「都是不實訊息」。

「張美阿嬤農場」8月中旬再度強調並無搬家、2.0一事。圖／翻攝自google map



