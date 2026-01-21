遊客搶拍百日草花海 多區遭踩成「癩痢頭」

現場直擊一名婦人攀折花朵，直接把地主花海當作花叢自助餐。（圖／東森新聞）





彰化芬園的農民因為稻作休耕，改種百日草來當未來的綠肥，形成了8.5公頃的壯觀花海，吸引不少外地遊客前來打卡拍照。不過實際直擊，疑似有遊客為了不同的拍攝角度，花海好幾處區塊都被遊客給踩凹，凹陷處一共多達12處，花海慘成「癩痢頭」。更扯的是，有婦人看花漂亮，居然擅自攀折，讓其他民眾痛批真的很沒公德心。

大片花海鮮豔繽紛，看過去整個大地就像調色盤一般。這裡是彰化芬園寶山國小旁邊的百日草花海，農民稻作收成，每年休耕期間都會種百日草，當作未來的綠肥，壯觀的花海也吸引外地遊客特別來拍照打卡。

廣告 廣告

來花海拍照的遊客vs.記者：「真好拍，大家都來看，我們都覺得很漂亮。」

來花海拍照的遊客vs.記者：「其實女生就是用濾鏡，怎麼樣拍都好看，因為景本來就好看，那再打上濾鏡，其實怎麼拍都滿OK的。」

但美景吸引遊客的同時也招來亂象，《EBC東森新聞》現場就直擊，一名婦人踩進花海之間攀折花朵，而且一次摘就是一大把，直接把地主花海當作花叢自助餐。

在附近繞一圈，也能看到這花海東禿一塊、西缺一角，明顯有被人踩過的痕跡，而且花叢倒塌凹進去的地方，花莖、花蕊已經嚴重枯死，花海慘變癩痢頭。

其他民眾：「盡量避開那個花，不要把人家踩成像癩痢頭。」

其他民眾：「有夠沒公德心，這樣子很不美觀，而且這樣子花應該很快就死掉了吧。」

芬園的寶山花海地主，其實都有留通道，讓外來遊客進花海中拍照，但部分遊客似乎為了不同的拍攝角度，硬踩沒通道的地方。《EBC東森新聞》實際繞一圈數一數，遭踩踏變癩痢頭的地方就多達12處。

其他民眾：「你想跟花一起拍照是可以，但是不至於去破壞那些花海吧，你是為了它漂亮去，結果把人家踩得亂七八糟的，好可惜喔。」

雖然這些百日草花海未來都要捲進土裡當肥料，地主也歡迎大家來拍照，但來這裡拍照還是要有公德心，別為了自己拍美照，搞壞了整片花海。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

扯！大學生拍畢業合照 揪國中生站輕軌上

樋口飯糰舊址改賣粥 未開幕先被刷1星負評

快訊／宜蘭19:47發生規模4.4地震 最大震度曝光

