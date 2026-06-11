遊客求救"手機掉海裡" 潛水教練下水尋回竟"還能使用"

南部中心／林樹銘、張可倫 澎湖報導

澎湖有潛水業者接到遊客的求救電話，希望能幫忙找回掉進海裡的手機，潛水教練立刻穿裝備，下水尋找，最後在海底淤泥中，順利找回手機，讓人驚訝的是，這支手機泡水超過一天，被找到時，螢幕還亮著，居然還能正常使用。

遊客手機掉落澎湖海裡 潛水教練尋回驚呼：還活著

潛水教練幫遊客找回掉落海中的手機，居然還能使用，相當興奮。（圖／翻攝threads@21dive100）

潛水人員全副武裝，在混濁的海底，仔細搜尋，沒多久，發現目標，一支iphone15手機，就躺在水底的淤泥當中，潛水員發出驚呼，興奮地把手機拿起來，更驚奇的是，螢幕竟然還亮起，完全沒壞。手機失而復得，堪稱奇蹟，這裡是澎湖菜園港區，手機的主人是來澎湖旅遊的釣客，日前出海釣魚時，手機不小心掉入海中，但手機主人不放棄希望，聯絡當地潛水業者，希望能下海幫忙找，原本潛水教練以為，地點是淺水區，難度應該不高，沒想到，因為附近海域是牡蠣養殖重鎮，海底能見度相當差，幾乎伸手不見五指。潛水教練顏啓田說：「水深大概落在5米，能見度0.2米左右，找了將近10分鐘，雖然很近但是也找10分鐘。」

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遊客手機掉落澎湖海裡 潛水教練尋回驚呼：還活著

雖然iphone本身有抗水功能，但能在海底泥沙中存活一天，還是相當強大。（圖／民視新聞）

潛水教練最後出動重裝備，揹上氧氣筒，順利找回手機，只是手機泡在水裡超過一天，不只幸運找回，又完好無損，實在讓人相當驚訝。民眾也說：「我覺得蠻扯的啊，但其實蠻厲害的，一天了還是可以用。」手機維修業者陳克捷則建議：「如果拿起來的時候，它都還在開機狀態，那就先不要動它，能關機就先關機，之後拆開去檢查裡面，還有沒有多餘的水分。」事實上，iPhone15擁有IP68抗水等級，代表能在最深6公尺的水中，長達30分鐘而不影響功能，但這次手機卻在滿是泥沙的海底，存活一天，也讓業者驚訝，手機實在太強大。

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