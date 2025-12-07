即時中心／林耿郁報導

遊客注意！太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5k處，今（7）天凌晨約4點時發生邊坡崩塌、造成雙向無法通行，目前工程人員已經展開搶修，預估下午2時恢復單線通行；想上山的民眾請更改行程，以免敗興而歸。

在凌晨4點崩塌後，廠商已於上午7點展開搶修；惟現場落石不斷，預估要到下午才可恢復單線、雙向通車；在此之前民眾將無法上、下山，請改變行程以策安全。

快新聞／遊客注意！太平山「宜專一線」凌晨落石中斷 下午恢復交通

道路搶通中。（圖／太平山遊樂區提供）

廣告 廣告

原文出處：快新聞／遊客注意！太平山「宜專一線」凌晨落石中斷 下午恢復通行

更多民視新聞報導

遊客注意！太平山邊坡崩塌「單線搶通開園」 東琉線恢復營運

好萌! 太平山"黃喉貂"2度鑽進貨車 網笑:大膽貂民

歷經邊坡坍塌！太平山雨過天晴 黃喉貂現身趴趴走

