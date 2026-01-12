遊客注意！富貴角燈塔1／15起封園整修 預計5月重新開放

富貴角燈塔照片。（圖／航港局）

富貴角燈塔園區封閉示意圖。（圖／航港局）

位於台灣本島最北端、深受遊客喜愛的富貴角燈塔，將自民國115年1月15日起暫時封閉園區進行整修工程，預計最快於今年5月修復完成後重新開放。交通部航港局表示，為確保施工期間遊客安全，整修期間將全面封園，呼籲民眾切勿擅闖施工區域。

航港局指出，富貴角燈塔創建於1897年，已有百餘年歷史，是台灣本島最北邊的重要航標與觀光地標。由於園區建物長年經受海風與雨水侵蝕，部分屋頂出現老化情形，亟需重新施作防水工程，同時也將進行全區電線更新，以及既有步道改善等作業，以提升整體安全性與遊憩品質。

航港局說明，考量整修工程期間施工風險，將自1月15日起封閉燈塔園區所有入口，並於園區周邊道路設置封閉與施工提醒告示牌。園區實際開放時間，將視工程進度滾動調整，並於重新開放前另行對外公告。

航港局也提醒，整修期間若遊客仍欲前往拍攝富貴角燈塔，可至園區東側入口外側取景，但請勿進入園區內部，以免發生危險。對於施工期間造成的不便，航港局表示歉意，並請民眾配合相關管制措施。

