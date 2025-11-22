遊客注意！雪見遊憩區司馬限林道 11/27至12/12施工封閉
雪霸國家公園管理處(下稱雪管處)為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全，將進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道9.17K至11.3K路段瀝青路面刨鋪及排水改善工程，訂於11月27日起至12月12日止，於每日上午8時至下午6時進行施工，屆時將全面封閉道路。
雪管處提醒，欲前往雪見遊憩區遊客請改由梅興聯絡道(司馬限林道4.8K右轉)或由卓蘭接中47線往雪見方向行駛。若因天候等因素影響，延長施工封閉或改變施工日期，將於雪管處官網及臉書(FB)另行公布。
雪管處說，施工期間造成不便，請見諒，也請用路人近期內前往雪見遊憩區旅遊前，先行查詢路況。相關洽詢電話037962188雪見管理站。
雪霸雪見遊憩區聯外道路司馬限林道部分路段 11/27-12/12施工封閉
