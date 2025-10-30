遊客為拍美照闖眠月線！差點被列車撞 違規走鐵道最高挨5萬元罰單

遊客鐵道探險變「罰單之旅」 最高可罰5萬元。（圖 ／翻攝畫面）

阿里山森林鐵路自2024年7月全線通車後，成為遊客朝聖的熱門路線，不僅嘉義至阿里山的往返列車吸引滿滿人潮，沿線壯麗山林與懷舊鐵道景觀更讓許多攝影迷、健行族趨之若鶩，不少遊客為拍美照、探秘景點，無視安全警示標誌，誤闖鐵道行走，甚至進入列車作業區，讓美麗的鐵路成了潛藏危險的「罰單陷阱」。

30日上午阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵處）再度與嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所聯手出擊，於眠月線1.85公里處查獲2名遊客違規行走鐵道，且擅自進入台灣一葉蘭自然保留區，警方表示，將依《鐵路法》第70條規定移送交通部鐵道局裁罰，罰金可達新臺幣5萬元。

據統計，自2024年12月至2025年10月中旬，林鐵處與警方已聯合取締21次，共裁罰16名違規民眾，警方強調，鐵道行走不僅危險，更會影響列車行駛與作業安全，提醒民眾切勿以身試法，林鐵處也特別說明，若遊客想前往眠月線台灣一葉蘭自然保留區，應先搭乘林鐵至沼平車站，再沿「塔山登山步道」指標前進，並提前至林業及自然保育署網站「自然保護區域進入申請系統」完成入山申請。

林鐵處呼籲，阿里山鐵路的自然景觀固然令人著迷，但安全與法規更應放在首位拍照、登山、探險都應遵守規定，別讓一次旅遊變成「被罰5萬元」的痛苦回憶。

