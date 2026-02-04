遊客衝結冰湖面跳舞！日本人示警危險恐出事

▲日本富士山腳下的山中湖湖面結冰，有不少遊客違規闖入湖面奔跑、跳舞，當地居民急忙勸阻。（圖／翻攝自FNN）

[NOWnews今日新聞] 日本入冬後氣溫驟降，富士山腳下的山中湖湖面也結出冰層，近來卻有遊客走上湖面奔跑、跳躍，當地民眾也警告若冰面破裂落入水中，可能造成生命危險。

據日媒日本新聞網（FNN）3日報導，山梨縣富士山腳下的山中湖當天早晨最低氣溫達到攝氏零下10度，富士山與山中湖被白雪覆蓋，隨朝陽升起，許多人都湧入湖邊，要拍下被陽光染紅的「紅富士」美景。

山中湖村早已明令禁止進入結冰湖面，因為冰面隨時有破裂風險。然而，結冰的湖面卻像溜冰場一樣擠滿了人，接二連三有遊客做出脫序行徑，如在滑溜的冰面上奔跑、模仿花式滑冰旋轉嬉鬧導致多人跌倒、拍攝舞蹈影片，還有女性在冰面上用力跳躍。

更令人傻眼的是，日媒記者目擊一名身穿藍色羽絨外套的男子，先用腳猛踩大石頭，接著竟然搬起巨石砸向冰面，似乎想嘗試破冰。

這些行為一旦導致冰面破裂，遊客掉入冰冷的湖水中，後果不堪設想，2008年富士五湖之一的河口湖，就曾發生一名8歲小學生在結冰湖面上玩耍，冰層破裂落水不幸喪命的事故。

為了防止悲劇重演，當地居民每天早晨都會進行巡邏。山中湖駐在所聯絡協議會會長天野猶治，目擊這些離譜景象時也大聲怒斥，「快離開冰面！掉下去會死人的！沒看到告示牌嗎？不是寫著禁止進入嗎？」強調不是要對遊客發火，但生命才是最重要。

天野猶治也解釋，目前的冰層僅約 5公分厚，非常脆弱，一旦落水極可能引發心臟麻痺，若沉入冰層下方則必死無疑。

報導也提到，到白天時氣溫已回升至攝氏4.7度，與清晨相比，冰面開始出現裂縫，踩踏時甚至能感覺到冰層像是有彈性般地嘎吱作響，明顯可以看到下方湖水在晃動。儘管冰面已開始融化，危險行為仍未停止，甚至有遊客左躲右閃地繞過已融化的區塊繼續前行。

有闖入湖面遊客被訪問時還說，「這裡是危險區域嗎？啊，難道不能拍嗎？我看大家都在那邊拍照，以為沒問題。沒注意到告示牌。」山中湖觀光協會也嚴正聲明，「目前湖面僅部分結冰，雖然看似堅硬，但進入湖面極其危險，請絕對不要進入。」

