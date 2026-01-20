遊客誤踩結冰湖面釀悲劇 印度色拉湖3人落水2人溺亡

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

印度一處高山旅遊景點近日發生溺水意外。位於印度達旺縣的色拉湖（Sela Lake）冬季結冰，卻有遊客踏上結冰湖面，未料冰層突然破裂，3名遊客落水，其中2人在冷冽湖水中不幸溺亡，相關畫面曝光後迅速引發討論。

印度一處高山旅遊景點近日發生溺水意外。（圖／翻攝自Ｘ）

根據外媒《The Hindu》報導，色拉湖位於海拔超過3000公尺的高山地區，是當地知名旅遊景點，但冬季氣溫極低，湖面結冰後形成脆弱冰層。1月16日，7名來自喀拉拉邦的遊客前往遊覽，其中3人走上結冰湖面時，冰層卻突然坍塌。

事發時，有民眾拍下現場畫面，落水遊客在冰冷湖水中拼命掙扎，慌亂揮手試圖抓住支撐物，幾名目擊者則紛紛上前支援。由於水溫極低，加上湖水深度不明，現場情況危急。畫面曝光後，許多網友悲嘆「溺水者一定很絕望」、「大多數印度遊客對寒冷天氣不夠了解」。

對此，達旺警局局長通貢（DW Thungon）表示，落水的3人中，有1人成功脫困，另外2人則在冰水中不幸喪命。事發後，當地行政單位立即展開搜救行動，儘管天候不佳、能見度低，搜救人員仍在當天下午尋獲遺體。通貢指出，相關單位已在色拉湖周邊設立警示牌，明確提醒遊客勿在冰凍湖面上行走，避免憾事再度發生。

