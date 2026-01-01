遊客迷航 義 點都不怕 萬華警暖心協尋助團圓

圖說：臺北市萬華分局龍山派出所警員侯伯憲。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局龍山派出所於114年12月30日晚間時段，接獲一名義籍民眾報案稱渠父親稍早外出前往針灸，結束後自行外出逛街，不料之後便聯繫不上，遂前來派出所請求警方協助。

警員侯伯憲初步了解後便立即調閱周遭監視器畫面，檢視男子父親可能之行經方向，並驅車前往現場尋找，最終於環河南路二段與長順路口附近尋獲男子父親，並協助帶上警車載返所與家屬團聚。後續了解得知，義籍男子攜家帶眷至臺灣旅遊，並且在114年12月30日晚間預約萬華區康定路上一家中醫診所針灸，豈料父親診療結束後稱欲自行外出繞繞，卻因渠父親語言及地理環境皆不熟悉，隨後便失去聯繫不知去向。義籍男子對警方的熱心及效率深表感激，同時讚許臺灣治安良好、人民親切，必再次造訪寶島。

萬華分局呼籲，民眾前往外地遊玩時，如因路況不熟而迷失方向時，宜應立刻詢問附近民眾或店家，並避免前往人潮較少之地點。如遇到緊急事故或尋求協助，亦可撥打110專線或向附近派出所尋求幫助。