遊客「卡軌動不了」當場受困遊樂設施！義大世界回應了：5分鐘內脫困

記者洪正達／高雄報導

義大世界遊樂設施「超級水戰」26日傳出2名遊客受困在軌道中，所幸經工作人員緊急排除下已平安脫困。（示意圖／義大世界提供）

高雄義大世界26日傳出遊樂設施故障卡在軌道，導致2名遊客受困，所幸在工作人員的全力協助下已脫困，園方也在27日還原事發及善後的處理過程，所幸2名遊客後續沒有受傷及不適情形。

從影片中可以發現，當時2名遊客26日在「超級水戰」這項遊樂設施時，不知何故受困於軌道，當時有民眾當場目擊後拍下PO網，不過有眼尖的人也發現，當時設施上年紀較小的弟弟比出國際求救手勢「540」，才知道有人員受困。

廣告 廣告

對此，義大遊樂世界27日也回應，表示26日下午兩名孩童搭乘設施時，因乘坐位置未能平均，導致船體短暫傾斜並造成輪組卡於軌道。現場工作人員第一時間即依照標準作業流程啟動應變機制，穿戴安全裝備下水協助處理，並於約 5 分鐘內完成處置，確保遊客安全無虞。

事件發生當下，工作人員已立即協助遊客離開設施，並主動關心是否有受傷或身體不適情形，同時進行安撫與說明。兩名孩童表示身體並無任何不適，情緒穩定，也對園區人員即時的協助與關懷表達感謝。

義大遊樂世界一向將遊客安全視為首要原則，園區設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場同仁亦受過完整應變訓練。本次事件已依內部流程完成檢視與記錄，後續將持續加強相關安全提醒與乘坐引導。

更多三立新聞網報導

嘉義男KTV「捧臉親又摸胸」女同事嚇壞！法官認「只有2秒」拘役50日

性侵引仇恨！屏東男遭砸店不滿持衝鋒槍狂掃25槍轟5人 火爆代價曝

驚！國稅局IT管理師「神操作」偷報加班89小時 自己那關過不去自首了

醋桶打翻「滾燙熱水懲前夫」害三度燒燙傷 高雄悍婦下場完蛋了

