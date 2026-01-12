遊憩設施再提升 竹縣鳳坑沙灣淋浴區、紅豆餅親水階梯啟用

紅豆餅親水階梯。





新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除了增設停車場、淋浴區等服務設施，提升便利性，更以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點，讓遊客眼睛為之一亮。新設施已於1月8日啟用，期待吸引更多遊客前來旅遊，欣賞新竹縣濱海美麗風光。

新竹縣鳳坑漁港因淤沙問題閒置多年，縣府於110年向交通部觀光署爭取補助4500萬辦理第一期工程，將鳳坑漁港成功轉型為觀光新景點「鳳坑沙灣」，往北銜接新豐紅樹林生態保育園區及坡頭漁港，往南則有新月沙灣與水月景觀橋等景點，吸引眾多遊客來訪。其中，新建水域活動區及活動廣場，榮獲2024國家卓越建設獎「最佳施工品質類」與「最佳規畫設計類」2項優質獎肯定。

縣府交通處113年再向交通部觀光署成功爭取補助「新竹縣鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程（第二期）工程」，計畫總經費為2000萬元，由交通部觀光署補助1080萬元、縣府配合款920萬元辦理，完工驗收後已交給新豐鄉公所接管後續維護管理。

交通處長陳盈州說明，新竹縣鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程（第二期）工程，部分用地屬林業保育署新竹分署土地，過程會同林業保育署、法院與占用戶協調會勘及經歷颱風、地震與潮夕影響施工時間等因素，最後透過積極橫向協調及整合施工界面，如期如質完工。

第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面約794平方公尺、簡易廁所4座、男女戶外淋浴區、碎石枕木格框步道長約97公尺、定砂竹圍籬約290公尺、紅豆餅意象圓弧型親水階梯及增加綠蔭植栽等拍照打卡新景點，大幅提升遊客玩沙踏浪的便利性，夕陽西下時，更吸引許多遊客拍照打卡。







