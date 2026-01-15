遊戲三巨頭聯手！Xbox、PlayStation與任天堂一起公開玩家安全聲明

為了打造更安全且具有包容性的遊戲環境，遊戲主機界三大龍頭—微軟 Xbox、索尼（PlayStation）以及任天堂，攜手合作，聯合公開了一項名為「我們對安全遊戲的共同承諾」的聲明。三方一致認為，雖然彼此在業務上存在競爭關係，但在保護玩家、尤其是維護兒童及青少年網路安全這項目標上，他們是堅定的盟友。

罕見的三家聯合聲明（圖源：Nintendo／PlayStation／Xbox）

在微軟聲明、索尼聲明、任天堂聲明中，都表示仇恨、騷擾與負面行為在遊戲世界中沒有立足之地，三家公司將會共同努力，確保數位娛樂體驗對所有年齡層的玩家都是安全又充滿尊重的。因此該聯合聲明列出了三大共同原則：預防（Prevention）、合作（Partnership）與責任（Responsibility）。

在「預防」方面，三方承諾持續提供易於使用的安全工具，幫助玩家與家長自訂隱私設定和遊戲體驗，通過家長監護功能來管理未成年人的遊戲行為；「合作」方面，他們會和監管機構、執法單位、產業協會（如 ESRB、PEGI 等）及社群保持緊密聯繫，針對網路安全議題制定產業標準，並共同開發能顧及整個遊戲圈的安全技術；而「責任」方面，則是三家公司承諾不只要遵守當地法律，更要主動對平台上的違規行為採取行動，確保規則透明化，讓受害者能更方便利的檢舉不當行為。

這次聲明還特別強調了跨平台保護的重要性。Xbox、PlayStation 與任天堂都表示，由於現代遊戲經常具備跨平台連線功能，保護玩家不應受限於單一平台。三方正致力於探索新的合作方式，像是一名玩家在某個平台上因嚴重違規（如仇恨言論或威脅訊息）而被停權時，其他平台也能同步採取相應措施，防止違規者利用平台間的資訊落差繼續騷擾他人。依靠共享資訊和對應技術，三大平台希望能編織出一張更緊密的安全網，為全球數十億的玩家創造更正向的互動空間。