遊戲中學交安 北市福星公園新設交通安全教學區

臺北市北投區的福星公園新建交通教學區，實踐「人本交通、從小扎根」理念

園區內模擬真實情境，設置1:1的公車站亭

園區內還有大巴士，讓學童親身體驗大型車視野盲區與內輪差

小朋友在園區內闖關遊戲，學習交通安全觀念

臺北市副市長李四川表示，期望小朋友能培養正確交通安全觀念，並影響家人

位在臺北市北投區的福星公園重新整建，將交通安全教育、停車服務與社區綠化集結於一體，近日正式啟用。臺北市交通局表示，園區結合1:1真實比例道路環境與互動式教學設計，讓學童與親子在遊戲中學習交通安全知識，實踐「人本交通、從小扎根」理念，同時也能疏解當地的停車壓力。

臺北市交通局交通安全科科長鄭麗淑表示，福星公園交通教學區設有路口號誌、人行道、自行車道等多元設施，強調「做中學」的概念，透過闖關遊戲引導學童養成正確的過馬路及騎乘習慣，讓安全成為生活的一部分。在交通教學區規劃五大主題關卡，包括「穿越路口這樣走」、「視野死角與內輪差」、「公車等待與招手」、「自行車人行道安全」及「自行車車道安全」，設置真實比例1比1的環境，讓大朋友、小朋友可以手牽手一起體驗，並透過關卡的引導，將交通安全觀念深植在孩子心中。

臺北市副市長李四川表示，在園區內還將客運公司捐贈的大型巴士打造為「體驗駕駛視角大巴士」，讓學童親身體驗大型車視野盲區與內輪差；北市首座可實際騎乘的「自行車練習場」，提供安全空間培養正確騎乘觀念。園區並結合人氣IP「柴語錄」角色陪伴學習，搭配互動遊戲摺頁，讓交通安全學習更生動有趣。

臺北市交通局表示，福星公園新設交通教學區和地下停車場，不僅提升學童交通安全意識，更促進家庭共學與社區連結，讓公園兼具教育與休憩功能，也將交通安全觀念從小扎根。