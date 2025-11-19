遊戲主機會消失嗎？《GTA6》母公司：產業正全面轉向PC

最近全球最大 PC 遊戲平台 Steam 正式發表了自己的新主機 Steam Machine，也成功吸引了市場關注。不過，對於 Steam 這個將自家遊戲庫建立在 PC 上的平台來說，撇除掉 Steam Machine 幾乎不可能有的獨佔作品，就連 Steam 自己也承認本質上 Steam Machine 就只是又另外一台 PC，也標誌著「遊戲主機」與 PC 之間的界線似乎正在逐漸模糊。以及，近年來 XBOX、PlayStation 等平台也都逐漸減少了獨佔遊戲策略，讓許多人都開始思考遊戲主機的未來，只是對於主機製造商與遊戲發行商來說，似乎對這件事有截然不同的看法。

(Credit:XBOX)

綜合外媒報導，旗下擁有 Rockstar 的《GTA6》、《碧血狂殺》等經典遊戲系列與《NBA 2K》系列的發行商 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 就認為整個產業正在向 PC 靠攏，而 PC 遊戲只會繼續成長：「我認為遊戲產業正朝向 PC 發展，商業上則更開放。」，但他也進一步表示，如果說大家對於「遊戲主機」的期待是坐在大螢幕前打很多小時的遊戲，那麼這件事情當然不會消失，只是以整個遊戲產業來說，未來十年的發展可能會更傾向於 PC 市場。

而對此，微軟執行長 Satya Nadella 也間接贊同了 Strauss Zelnick 的看法：「人們覺得遊戲主機與 PC 是兩種不一樣的東西其實蠻有趣的，我們打造主機是因為我們想打造一台更好的 PC，而它在遊戲方面的表現更好。」

只是，對此微軟自家 XBOX 部門的總裁 Sarah Bond 則表示，他們會繼續強調推出 XBOX 主機的策略：「硬體是 XBOX 的一切核心，最有價值的玩家社群幾乎都是從 XBOX 主機生態系來的，之後才拓展到 PC、手機平台。」，並且表示，微軟相信自己打造遊戲硬體也是在目前與未來的環境中保持競爭力的關鍵。

Sarah Bond 也分享，稱下一代 XBOX 將是一台非常強大的主機，看起來似乎與 Strauss Zelnick 不太一樣。只不過，隨著 Steam Machine 推出進一步模糊了主機與 PC 的界線、以及主要主機廠商都漸漸不再堅持獨佔遊戲，而擁抱多平台戰略，那傳統遊戲主機勢必會面臨一個挑戰：「那麼玩家為什麼不選擇用本來就有的 PC 玩遊戲就好，而要多花金錢與空間購入遊戲主機？」，而或許，這件事的解法就是如 Steam Machine 一樣，推出「同時也是 PC 的遊戲主機」，但是否能夠說服玩家接受這種轉變並花錢購買，可能就也要看未來的主機規格怎麼樣，是否能滿足玩家除了玩遊戲之外的各種五花八門的日常需求了。