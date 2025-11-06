遊戲也能「動態定價」？PlayStation商店被發現帳號不同遊戲價格就不一樣！

通常而言，現在的遊戲推出之後售價通常不會有太大的變動，除非剛好碰上促銷活動，或者推出數年之後依據發行商政策而降價。然而，現在 PlayStation 似乎打算開始測試「動態定價」策略，讓開發者如同演唱會門票一樣，能夠根據市場需求動態變化遊戲的售價。因為有國外玩家發現，自己購買《碧血狂殺2：終極版》的價格竟然比老婆的帳號還要貴 5 美元（約 150 元新台幣）。

(Credit:PlayStation)

綜合外媒報導，昨（5）天 Reddit 論壇的用戶 DarXIV 分享他碰到的奇怪狀況，他想在美國的 PS5 商店購買《碧血狂殺2：終極版》，原本已經打算付出 19.99 美元（約 600 元新台幣）買下遊戲了。沒想到，他心血來潮登入妻子的帳號時卻發現，妻子的帳號購買《碧血狂殺2：終極版》只需要 14.99 美元（約 450 元新台幣）。

因此，DarXIV 就懷疑，這可能是 PlayStation 偷偷進行的「動態定價」，針對他妻子這種比較少玩《碧血狂殺2》這種類型動作遊戲的帳號，就會秀出更便宜的價格，以讓玩家能夠心動而入手嘗試。而事實上，去年也有玩家發現，自己搜尋《宇宙機器人》時第一次搜尋定價為 59.99 美元（約 1790 元新台幣），但當退出重登帳號後這個價格竟神奇地變成 44.99 美元（約 1350 元新台幣）。

也因此，PlayStation 也被懷疑，是否真的有偷偷的讓商店內的遊戲價格「動態變化」，每個帳號都有專屬於自己的遊戲定價。或許，未來如果玩家們要買遊戲時可以嘗試著登入幾位朋友或者家人的不同帳號，可能有意外之喜也說不定。