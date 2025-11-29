遊戲傳奇人設崩塌！「中國首父」被爆狂生300個孩子 情人控家暴虐童

大陸中心／程正邦報導

傳奇人設崩塌！「中國首父」徐波被爆狂生300個孩子，情人控家暴虐童。(圖/翻攝微博)

遊戲業傳奇被控家暴虐童 前女友爆料「300個孩子大家庭」

中國遊戲產業傳奇人物、多益網絡董事長徐波，近日陷入驚人的私德風暴。一位自稱「二妞媽」的女子在微博公開指控徐波長期對其二女兒進行家暴、囚禁及虐待，並透露了徐波驚世駭俗的「大家庭」結構，引發中國網路社群的軒然大波。

「二妞媽」於15日在微博公開發文，聲稱自己與徐波共育有11名孩子，其中二女兒自13歲起就被迫中斷學業。她強調目前正透過法律程序，積極爭取兩名女兒的撫養權，以保障孩子們的人身安全與受教權。

網友質疑300個小孩是不是多寫個零，徐波情人說沒寫錯，「只會多不會少」。(圖/翻攝微博)

更爆炸性的指控是，「二妞媽」透露自己過去十餘年間，為了維繫徐波所謂「擁有300個孩子的大家庭」，家中長期負擔龐大支出。面對網友對「300人」數字的質疑，她堅決強調「沒有寫錯，只會少寫不會多寫」。她同時反駁徐波先前指控她「捲走3億資產」的主張，表示法院一審已駁回徐波的說法。

徐波身體力行「增產報國」，被前女友指控小孩都沒報戶口。(圖/翻攝微博)

網遊傳奇人設崩塌：身家百億的「生育狂熱」富豪

徐波的爭議言論與極端理念在中國富豪圈中一直飽受爭議。他曾參與網路遊戲《夢幻西遊》的企劃，隨後創辦了多益網絡，旗下《夢想世界》、《神武》等遊戲讓他實現了財富自由，2022年以人民幣270億元身家名列胡潤百富榜，被視為遊戲業的傳奇人物。

「中國首父」徐波名列中國百大富豪。(圖/翻攝微博)

然而，這位身家百億的富豪，最令人瞠目結舌的是他公開宣揚的「大量生育理念」。早在2017年，徐波就曾以「煮肘」的帳號在微博公開招募女友，聲稱目標是「生至少50個優質兒子」，並自詡為「百萬裡挑一的頂尖精英男」，更被外界戲稱、或他自詡為「中國首父」。

他多次表示，希望將所有兒子培養成社會菁英，其中至少10人達頂尖水準，甚至曾公開表示要打造「30個王思聰般的品質」，其極端的理念與多配偶制的生活模式，早已引起外界對其道德與人權觀念的質疑。

前情人出來爆料徐波狂升小孩、家暴虐童，疑似徐波本人留言反控她是女賊、騙子。(圖/翻攝微博)

雙方網路隔空互罵 多益官方反控「大量造謠」

在「二妞媽」公開指控後，多益網絡官方帳號隔日發文，反控對方「大量造謠」，要求平台介入處理。同時，一個疑似徐波本人使用的帳號「生育興華」也上傳了二妞媽的影像，指稱她是「女騙子、女賊」，顯示雙方已在網路與現實法律層面展開激烈攻防。

事實上，徐波的爭議行為不只存在於私領域。他曾因要求員工「感恩紅包」、主張女性價值在於生育、甚至稱「不生孩子的女人相當於殘廢」等爭議言論，多次遭受社會輿論的批評。這起家暴與多配偶制爭議，讓這位充滿傳奇色彩的遊戲富豪，面臨了前所未有的人設崩塌危機。

「中國首父」徐波透過公司帳號發文，強調自己未婚，對中國司法男女關係的法律不信任。(圖/翻攝微博)

