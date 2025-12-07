遊戲副總監讚《刺客教條：暗影者》品質很高，談雙主角系統：開發時就知部分玩家不會喜歡

雖然從今年 3 月份推出以來，《刺客教條：暗影者》就不斷被 Ubisoft 拿出許多數據意圖證實遊戲本身多麼成功，但圍繞在《刺客教條：暗影者》身上的除了從開發時就壟罩的史實與 DEI 爭議外，遊戲上市之後的實際銷量與到底是不是真的成功也受到了許多玩家的懷疑與討論。不過，至少從遊戲美術等技術層面上來說，《刺客教條：暗影者》依然打造了很有 Ubisoft 風格的超強畫面，動作設計也很亮眼。而對此遊戲副總監 Simon Lemay-Comtois 最近就受訪並表示，其實《刺客教條：暗影者》對他們來說真的是一部品質很高的作品，而許多元素都是來自於 2015 年時同樣出自 Ubisoft 魁北克工作室之手的《刺客教條：梟雄》的改進與進化。

(Credit:Ubisoft)

綜合外媒報導，在聊到這件事時，Lemay-Comtois 就比喻，如果《刺客教條：梟雄》是用走的，那麼《刺客教條：暗影者》就是用跑的。比方說《刺客教條：暗影者》的雙主角系統就啟發自《梟雄》的弗萊姊弟：「雅各和伊薇的差異主要是外表上，就端看玩家比較喜歡哪一個，實際玩起來就非常像，只有少數的技能不同而已。不過後來的《刺客教條：奧德賽》我們有了更全面的成長系統，所以在《刺客教條：暗影者》中我們就結合兩者，做出完全不同玩法風格的角色。」，Lemay-Comtois 表示，他們主要希望的是能讓不論喜不喜歡 RPG 的玩家粉絲都能感到滿意。

Lemay-Comtois 也指出，在《刺客教條：暗影者》中奈緒江與彌助的移動風格之所以不同是因為雙方體型上的差異：「我認為這也該被加在未來刺客角色身上，如果身材更魁梧一點，那當然也會影響身體的動作。」，而與彌助像是攻城槌一般的手感不同，奈緒江的動作啟發自上個世紀 80 年代的忍者電影，因此他們也賦予了奈緒江獨特的靈活性。

而談到雙主角系統，Lemay-Comtois 則表示，他們也知道雙主角系統會讓只喜歡單一類型角色的玩家完全放棄另一個角色，認為雙主角系統是雞肋、不想花時間，「我們在開發時就知道了。」，不過，Lemay-Comtois 得到的心得是，未來他們仍然可以繼續用雙主角系統，只要遊戲的故事與系統上有合理的解釋，能說得過去就好了。