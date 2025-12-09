Taiwan FactCheck Center

遊戲化查證走進新北校園 查核中心帶領學生迎擊AI資訊挑戰

發佈：2025-12-09

台灣事實查核中心持續到校園推廣媒體識讀與資訊素養，近期前進新北市國高中與大學，透過遊戲化教學與實作演練，帶領學生迎擊AI時代的資訊挑戰。12月4日與5日，查核中心受新北市瑞芳國中邀請，由教育專員張育騰擔任講師，連續帶來三場「事實查核與媒體素養」講座；當周也受輔仁大學教師發展與教學資源中心邀請，由影音編輯蔡東棧以「用AI辨識AI」為主題，解析短影音成癮機制與AI影像辨識工具運用。

瑞芳國中的三場講座對象，是即將面臨會考的九年級學生，雖然課業壓力沉重，但在教學現場，學生對新型態的查證教學依然反應熱烈，尤其是AI工具的使用習慣，讓講師深刻感受資訊搜尋方式與使用習慣正出現快速、根本性的轉變。

張育騰以查核中心設計的小遊戲「解救小島！查小喵的時空旅行」作為課程主軸，讓查核流程變成一場破關、解謎挑戰。學生必須閱讀線索看懂Metadata（中介資料）、掌握地理定位、以圖反搜的技巧，才能一步步找出真相、解救小島。「好難！」成了教室裡最常聽到的驚呼，但不斷嘗試下，仍有同學成功拿到滿分通關。

一成學生「每題都問 AI」 典範轉移下更需要積極驗證

講師觀察到，越來越多學生用AI查資料，大約十分之一的孩子幾乎每題都會先擷圖並丟給AI，再依照機器的回覆作答。張育騰說，這一代學生用AI或許就像過去的大型搜尋引擎，只要有問題，開口提問便能得到一個看似完整的答案，顯見工具的典範轉移。然而這樣的依賴，也讓課堂後續的示範變得格外重要，也就是如果AI會出錯，那使用者該怎麼辦？

在以圖搜圖的練習環節，張育騰展示一張網路上曾引發討論的軍事照片，謠言聲稱「軍隊在海岸集結，劍指台灣」，煽動緊張情緒，實則為北韓軍演畫面。學生們嘗試用各種工具進行查證，有人選擇先問AI，卻意外得到「這是二戰諾曼第登陸」的錯誤說法，這個「錯誤答案」反而成為最佳教材，凸顯了「AI能幫忙，卻也會犯錯」，在缺乏脈絡或資料不足時，自信地給出錯誤說法。真正負責任的查核從來不是「問一次就結束」，而是需要人工複查、多方比對，才能確認事實究竟為何。

圖說：台灣事實查核中心受瑞芳國中邀請，透過遊戲化教學，提升學生的科技資訊與媒體素養。（攝影／張育騰）



4日當天，查核中心也受邀於輔大開講，蔡東棧從時下最熱門的短影音談起，解析平台設計如何勾動注意力、讓人越刷越停不下來，形成「短影音成癮」的運作機制。面對越來越擬真的AI生成影像，蔡東棧強調「用AI辨識AI」已是當代必要能力，本次課程重點在於實作，讓學員實際運用數位工具進行影像反搜、比對畫面細節。

當AI短影片出現在投影幕上，許多學生會心一笑，有人坦言，過去看到這類AI影音常感到困惑，掌握這些輔助工具讓他們「多一種思考的方式」，不再只看表面，而會主動追問：「這個畫面從哪裡來？有沒有其他佐證？」

隨著AI技術快速演進，圖像與影音更加擬真，肉眼已難以分辨真偽。台灣事實查核中心走入校園，一方面讓學生實際體驗遊戲化查證與工具操作，一方面提醒大家：唯有養成「慢下來查證」的習慣，才能AI時代，成為在資訊洪流中保持清醒，不輕易受騙的人。

圖說：台灣事實查核中心於輔仁大學分享事實查核與媒體識讀。（攝影／楊敏琪）



