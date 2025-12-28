遊戲工程師不懂HP 求復職被駁

廖姓工程師在台灣某遊戲產業公司擔任工程師，但公司認為他不能勝任該工作而資遣。他提告爭取復職，一審高雄地院法官認為公司已給機會，也啟動績效改善計畫，駁回工程師請求，案件上訴，高等法院高雄分院審理後，維持原判。可上訴。（本報資料照片）

擁有電腦科學、語言學雙碩士的廖姓工程師，在台灣某遊戲產業公司任職近14年，因工作效率低落，不熟悉遊戲文化，甚至也不知道「HP」是遊戲角色的血量，最後遭公司資遣。廖不服提告爭取復職，一、二審法官認為公司啟動績效改善計畫，仍無法改善狀況，駁回請求。可上訴。

判決指，該名廖姓工程師畢業美國某名校，且擁有雙碩士學位，民國99年10月1日起於台灣某遊戲產業公司任職，擔任工程師，每月薪資約4萬2950元。

該名工程師指控，去年5月間，公司以績效未達標等理由資遣，他認為公司以年紀、交際不善等理由對他百般挑剔，後端調至其他遊戲前端工作，也沒給予教育訓練，以「因未能完成被交付之工作任務和未主動並即時轉知主管而造成公司營運缺失」為由，對他懲處，塑造成無法勝任工作，最後遭解雇，提告爭取復職。

廣告 廣告

公司反駁，稱招聘工程師時並無前、後端之分，考量前端、後端程式由同一人來寫，減少溝通提升效率，因此不再有前後端之分，也給工程師適應期，是廖對於前端相關工作頗為抗拒，還將工作推給其他人，拖慢專案進度，公司更為他啟動績效改善計畫，結果評量仍未達標。

高雄地院審理時，該名工程師直屬主管作證指稱，該工程師基本上都有完成工作項目，但他不玩遊戲，對遊戲認知很膚淺，例如他不知道遊戲中的角色血量稱作「HP」，導致每次需向他詳細解釋。

法官依據證人證詞，認為他在主、客觀之工作表現每況愈下，且公司推行前後端共寫多年，其餘工程師經學習後皆已具備此能力，公司也有啟動輔導計畫，但仍未見改善，駁回請求。工程師不服再上訴，高等法院高雄分院審理後，採一審見解，維持原判。可上訴。