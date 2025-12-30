遊戲平台GOG脫離CDPR獨立 創辦人斥資近8億元買回貫徹DRM-free理念

CDPR共同創辦人Michał Kiciński買回GOG股權。圖／翻攝自GOG.com

以開發《巫師》系列與《電馭叛客 2077》聞名的波蘭遊戲大廠 CD PROJEKT，今（30日）震撼宣布將旗下數位遊戲平台 GOG 的 100% 股份，全數出售給集團共同創辦人 Michał Kiciński。交易金額高達 9,070 萬波蘭茲羅提（約新台幣 7.9 億元）。這項收購案意味著 GOG 將正式脫離上市公司體制，轉型為私有化的獨立實體，未來將不再受財報壓力束縛，能更專注於貫徹「免數位版權管理」（DRM-free）與遊戲保存的經營核心。

根據官方公告，Michał Kiciński 本次收購的資金來源為其個人資產與擔保資金，並未出售其持有的任何 CD PROJEKT 股份，目前他仍是集團的主要股東之一。針對此次交易，CD PROJEKT 與 GOG 雙方將其定調為「和平分手」，旨在讓雙方更能聚焦於各自擅長的領域。CD PROJEKT 將全力投入高品質 3A 遊戲的開發，而 GOG 則能在 Kiciński 的帶領下，回歸服務玩家的初衷。

Michał Kiciński 在 2008 年與 Marcin Iwiński 共同創立 GOG。儘管他在 2010 年底已離開集團管理職務，但對平台的理念始終如一。Kiciński 表示：「GOG 的願景很簡單，就是將經典遊戲帶回給玩家，並確保一旦你購買了遊戲，它就真正屬於你。」他強調，在充斥無數低品質遊戲的市場中，製作精良的經典遊戲與具備復古精神的新作，將是 GOG 未來深耕的重點。

對於廣大用戶最關心的權益問題，GOG 官方保證基本權益不會有任何變動。玩家在平台上的遊戲庫內容、存檔進度以及錢包餘額皆會完整保留。此外，雖然股權分家，但雙方的合作關係並未中斷，CD PROJEKT 旗下的《巫師》《電馭叛客》系列以及未來推出的新作，仍會持續在 GOG 商店上架販售。

針對未來的營運展望，GOG 總經理 Maciej Gołębiewski 指出，公司財務狀態穩健，即便脫離母集團也不會有穩定性問題。他重申 GOG 將加倍努力復興經典遊戲，確保其在現代電腦上順暢運行。Michał Kiciński 也透露，預計在 2026 年將發表重大計畫，屆時將有更多具備復古精神的優質遊戲登陸平台。



