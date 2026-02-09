遊戲從來不只是遊戲！台灣玩家從《天堂》到《三角洲行動》延續20年「虛寶換現金」的直覺

堪稱是線上遊戲神作始祖、NCSOFT旗下PC線上遊戲《天堂：經典版》正式上線，也勾起許多「骨灰級」玩家心中的回憶，因為當年《天堂》這款遊戲的出現，可以說顛覆過去「遊戲只是遊戲」的概念，遊戲不但可以換現金，甚至還能夠賺進相當優渥的大筆獲利。

要怎麼用遊戲來賺錢？就有玩家回憶起過去曾經親眼見過有人花5萬塊台幣，只為了購買遊戲裡的「寶劍」，這也是後來在線上遊戲中被稱作為RMT（Real Money Trading）的現金交易案例，在台灣遊戲界也有屬於自己的稱呼叫做「台幣戰士」，遊戲裡的稀有裝備或掉落率極低的寶物，只要開價都有人搶著要，很多人輕輕鬆鬆就賺進一個月薪水，甚至可以到台幣六位數。

廣告 廣告

雖然這二十多年來，沒有人教台灣玩家如何現金交易，但所有玩家都知道，珍貴的虛寶「都有一個價格」，也衍伸出了各種交易管道和方式。即便官方明文規定禁止現金交易，但還是有人願意拿帳號鋌而走險，因此即使沒有遊戲會主打「賺現金」這件事，精明的台灣玩家早就已經熟悉這套邏輯，進而演變成了一種玩家生態。

但想要吃這行飯並不簡單，時間投入和成本支出都是基本，還必須具備對市場的敏銳嗅覺，每次的購入和售出都在承擔風險，決定這筆交易是否划算，尤其是近年來興起的「搜打撤」玩法，玩家必須要一路贏到撤離到底，才能將戰利品轉化為永久資產，所以即便是遊戲並沒有鼓勵「現金交易行為」，但仍舊能夠蓬勃發展的原因。

以《三角洲行動》為例，相較投入月、甚至以年為計算的時間成本，每場遊戲大多在半小時內，玩家每分每秒都能體會到風險與回報並存，你唯一能做的，就是快速擬定策略，以求收益最大化，並安全的離開這個危機四伏的戰場；遊戲內有許多價值連城的稀有道具，都有機會在搜索的過程找到，有些人選擇收藏，但有些人會將高價物品變賣成遊戲幣，買更好的裝備繼續進場獵殺尋寶。

其實就遊戲本質來說，《三角洲行動》並沒有任何鼓勵買賣的行為，不過它卻還是出現了一套獨有的「經濟體系」，虛擬遊戲中稀有的道具只要有需求，在現實中就能換成實際金額；如果需要高手「護航」達成任務，那麼高端玩家的人力當然也不便宜，最後也自然而然形成了「凡事都有價格」的新台幣計價，這種現象不是有人刻意營造，而是自然而然的行程。

雖然有些玩家不能認可遊戲中「現金交易」的行為，但這些現象背後值得討論和關注的重點，不是道具能否換成白花花的新台幣，而是玩家開始將現實世界判斷價值的觀念，套用在遊戲內的決策上，進而讓社群討論變得更加多樣，而社群的活絡程度，正是一款遊戲是否受到歡迎的重要指標，這種寶物能換錢的概念，也在無形中也提升了遊戲的熱度。

資料與圖片參考來源：遊戲大亂鬥