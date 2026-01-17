遊戲打通宵！成功嶺天兵站哨「偷睡覺」被旅長抓包 下場慘了

陸軍成功嶺一名龍姓上兵因前一天休假通宵玩線上遊戲，收假返營執勤時精神不濟，竟盤腿坐在崗哨的摺疊桌上睡著，恰巧被親自查哨的旅長逮個正著，龍姓上兵驚醒隨即被送辦，檢方依衛兵哨兵廢弛職務罪起訴。

全案經憲兵隊移送台中地檢署後，龍男在偵訊時坦承犯行。（圖／翻攝自Google Maps）

根據檢方與憲兵隊調查，龍姓上兵隸屬陸軍302旅，於2025年9月4日凌晨4時至清晨6時，在成功嶺營區三號門擔任衛哨兵，負有營區安全維護職責。然而，龍男在前一日休假時熬夜玩遊戲，導致收假後執勤時疲憊不堪、精神不濟。

監視器畫面顯示，當日凌晨4時50分，查哨官完成例行查哨離開後，龍男隨即盤腿坐在崗哨旁的摺疊桌上，並「瞬間沉睡」而廢弛職務。未料僅過了17分鐘，清晨5時7分左右，302旅旅長親自前來查哨，當場發現龍男打瞌睡，龍男驚醒後隨即遭到調查處分。

全案經憲兵隊移送台中地檢署後，龍男在偵訊時坦承犯行。檢方依陸海空軍刑法第34條第1項之衛兵哨兵廢弛職務罪嫌起訴。龍男明知執勤期間必須嚴守國軍執勤規範，卻因個人休閒娛樂影響勤務執行，該罪法定刑為5年以下有期徒刑。

