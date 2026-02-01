遊戲掌機也文藝復興！國外神人玩家把現代ROG Ally改成36年前經典GameBoy還正常運作

自從上個世紀末，任天堂旗下掌機 GameBoy 問世以來，由於真正讓玩家們實現了「走到哪玩到哪」的超強便利性而大受歡迎，並且真正讓玩家們了解到，原來不管身處在哪都能享受遊戲樂趣，而不必非得要找到一台螢幕、接上主機後才能遊玩。從那之後，雖然中間掌機市場一度因為智慧型手機崛起而式微，但仍然有那些對掌機有所需求的玩家群體，也讓近年來 ROG Xbox Ally 等遊戲掌機推出後再度掀起掌機市場熱潮。只不過，現在竟有新世代 ROG Xbox Ally 掌機的神人玩家實現「文藝復興」，直接把自己的愛機改裝成現代掌機的開山始祖 GameBoy。

國外神人玩家把ROG掌機魔改成GameBoy（Credit:翻攝自Reddit）

廣告 廣告

綜合外媒報導，國外 Reddit 論壇用戶 alanpep 日前分享了他的遊戲掌機改裝專案：將他手上的 ROG XBOX Ally 改裝成經典掌機 GameBoy。他將 ROG XBOX Ally 當做一台個人電腦，然後把原本用於讓電腦能夠遊玩 GameBoy 卡帶的第三方硬體 GB Operator 進行改裝，把 GB Operator 裝到了自己的 ROG 掌機上，從而完成了這次專案，把 GameBoy 卡帶插入 GB Operator 執行，而 ROG XBOX Ally 此時就是單純做唯一台螢幕顯示器，實現了「在 ROG XBOX Ally 上運行 GameBoy 卡帶」的目標。

alanpep 也表示，雖然比起直接下載模擬器，改裝硬體並不是最簡單能在 ROG 掌機上玩 GameBoy 遊戲的方法，但透過這次改裝專案能讓他感到很多樂趣，並表示自己最滿足的就是將實體卡帶插入時的插入聲。並且，這或許也代表，即便 GameBoy 自 1989 年推出至今已經 36 年了，但它的經典地位仍然長存於玩家心中，總是希望能透過各種方式，重溫童年回憶。而不論透過哪種方法，或許現在只要看到卡帶插進去後仍然能正常顯示畫面，就是玩家們最滿足的時刻了。