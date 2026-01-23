遊戲改編電影又滑鐵盧！《重返沉默之丘》上映評價大炸裂，爛番茄開盤僅拿9%
由 2006 年的《沉默之丘》電影導演 Christophe Gans 執導的《重返沉默之丘》終於於今（23）天正式上映，不過在上映後，國外著名影評網站爛番茄開盤評價卻炸裂，僅獲得 9%（越高越好）爛番茄指數。而紐約時報影評就指出，這部作品看起來就像是由混亂的過場動畫組成的電影，也有影評指出，即便是遊戲玩家，對於電影看起來就像是遊戲廉價畫面的感覺也不會滿意，此外，《重返沉默之丘》對於角色與敘事等電影的重要組成部分也有所欠缺。
此外，也有國外已經看完電影的觀眾指出，《重返沉默之丘》並不忠於遊戲，反而偏離了遊戲本體的劇情與基調。有人直言，《重返沉默之丘》的劇情根本跟遊戲故事是完全兩回事，電影版的故事反而更難以理解了，整體的敘事節奏也非常不好，也有觀眾怒批：「我看過的最爛電影！」
不過，也有《沉默之丘》的粉絲指出，《重返沉默之丘》的電影配樂很棒，而且也是《沉默之丘》粉絲的必看作品，並且也有加進遊戲原作的許多經典元素，整體來說表現其實很出色。目前《重返沉默之丘》在也已在台灣熱映中。
