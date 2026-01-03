遊戲未上線卻成涉賭鐵證？葳群營運長被起訴喊冤：檢方憑空指控

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中檢警偵辦九州博弈集團涉嫌賭博、洗錢案。承辦檢察官張時嘉2025年9月追加起訴葳群公司謝姓營運長，指控其公司設計的《魔龍再起」等30款遊戲已在中國上架涉嫌賭博及洗錢罪。不過，據《鏡週刊》報導，謝姓營運長喊冤：「這些手機APP跟遊戲，至今未上架，檢方憑空指控在中國上架，證據到底在哪？」

謝姓營運長並指出，九州娛樂城的《魔龍傳奇》在網路爆紅時，葳群尚未成立。（圖／魔龍傳奇官網）

在比對追加起訴內容與相關卷證資料後，發現檢方辦案疑似出現6大關鍵瑕疵，包括未上架遊戲被認定涉賭、混淆《魔龍再起》跟《魔龍傳奇》遊戲系統、缺乏陳政谷為九州博弈集團實際負責人的關鍵證據、438億洗錢金額計算跟起訴證據對不上、數位鑑識資料不完整等，已在12月22日開庭時遭多名被告律師當庭質疑。

針對被起訴，謝姓營運長也喊冤表示，葳群依合約為剛谷公司開發App內遊戲，截至2024年已完成近30 款，目前《無敵娛樂王》App已整合多款遊戲，並通過蘋果與安卓兩大平台認證，但因仍在細修階段，至今尚未上架，卻已遭檢方搜索查扣。他反問，若遊戲涉及賭博，如何可能通過兩大系統的審核機制。

謝姓營運長並指出，九州娛樂城的《魔龍傳奇》在網路爆紅時，葳群尚未成立，他本人也未進入公司，質疑檢方僅因兩款遊戲名稱相近便混為一談。此外，檢方指控其涉境外營運賭博，卻未檢附中國、越南、泰國等地實際上架《無敵娛樂王》的網站頁面或 App 證據。

他強調，葳群僅是依約代工開發的「製作端」，產品交付後的實際用途並非公司所能掌控，更何況相關軟體尚未完成、也未上線。另據起訴證據清單，謝姓營運長曾在公司 Line 群組提醒員工勿使用公司網路點開賭博網站，卻被檢方列為共犯證據之一，讓他直言難以理解。

