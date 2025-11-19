遊戲橘子30週年慶12月19日以「大會考」形式登場，帶給玩家經典回顧與豪華抽獎

遊戲橘子2025週年慶即日起至12月19日正式啟動，今年適逢橘子集團創立30週年，以「30橘考 遊戲大會考」揭開序幕，透過別具巧思的「大會考」形式，邀請玩家見證自己在遊戲中的累積與成長，共同為三十年旅程刻下里程碑。並推出2025年「個人年度數據成長報告」及「官方年度數據報告短影音」，回顧一年來的遊戲表現與高光時刻。為感謝玩家一路相伴，週年慶期間特別加碼回饋活動，達成指定任務即可參加抽獎，有機會將iPhone 17 Pro、Galaxy Z Flip7 等3C豪禮帶回家。

「30橘考 遊戲大會考」號召玩家來挑戰。（來源：遊戲橘子官方提供）

集結旗下十大遊戲出題！超有梗「30橘考」引爆回憶殺

遊戲橘子超有梗「30橘考 遊戲大會考」正式開考！會考題庫不走制式套路，而是從遊戲世界中下手出題！本次以旗下《新楓之谷》、《天堂M》、《天堂》、《CSO絕對武力》、《新瑪奇》、《波拉西亞戰記》、《新龍之谷》、《艾爾之光》、《救世者之樹M》等多款人氣端、手遊作為考場，並特別加入遊戲橘子自有經典IP《便利商店》考場，重現1999年懷舊原作。題目巧妙融入各遊戲角色設定、世界觀、經典場景與玩法冷知識，橫跨國文、英文、數學、自然、社會五大領域，既燒腦又戳中回憶。考生可透過遊戲橘子官方Facebook聊天機器人輕鬆作答，完成測驗將獲得專屬電子成績單，不僅為遊戲旅程留下紀念，亦可勇闖高分榜、挑戰「滿分遊戲知識王」的榮耀寶座！

廣告 廣告

考題橫跨五大科目，用滿分炫出資深玩家實力。（來源：遊戲橘子官方提供）

全年遊戲數據揭曉 週年豪禮大放送！

遊戲橘子一年一度戰績數據活動將於11月28日登場！今年邁入第七年的數據傳統，已從趣味回顧累積為備受期待的重要歲末儀式，持續陪伴玩家見證實力進化，活動內容包含「個人年度數據成長報告」與「官方年度數據短影音」，為2025年亮眼表現留下珍貴存檔。量身打造的「個人年度數據成長報告」將揭露七大亮點數據，全方位回顧今年成果；「官方數據短影音」則呈現旗下9款遊戲的生態數據，串起玩家一年來的共同記憶與精采時刻。此項活動不僅是回顧，更象徵年度實力校準，為新一年的遊戲旅程積蓄能量。

活動期間挑戰指定任務，將解鎖對應獎項抽獎資格！參與「遊戲大會考」，即可參加 iPhone 17 Pro、iPad Air、Apple Watch Series 11、AirPods Pro 2 豪華獎項抽獎； 完成「個人與官方數據報告」觀看任務，則可抽Galaxy Z Flip7與分離式磁軸電競鍵盤等科技好禮。

豐富大獎回饋玩家。（來源：遊戲橘子官方提供）

Gama Play同慶週年送20萬樂豆 遊戲應援最前線

遊戲橘子旗下玩家一站式服務 App 「Gama Play」匯集QR code便利登、消費回饋零用金轉蛋，以及每月App專屬活動等多元福利於一身，透過持續強化陪伴式服務體驗，成為玩家的遊戲神隊友。為替本次遊戲大會考考生加油，起至12月祭出「應援獎學金」活動，玩家前往「Gama Play 簽到簿」報到，就有機會獲抽中樂豆、3C產品、知名餐飲雙人禮券等豐富獎項！達成多項任務將累積抽獎資格，大幅提升中獎機率，讓玩家把週年好運一網打盡。

※ 《遊戲橘子》官方Facebook：https://www.facebook.com/gamania.Games/

※ 《Gama Play週年慶》活動網頁：https://bean.fun/adEC3

－

以上內容為廠商提供資料原文