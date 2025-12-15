遊戲爛就是ChatGPT生成的？《Shrine's Legacy》慘遭獵巫，開發者氣炸反擊

由獨立遊戲開發團隊 Positive Concept Games 最近發生了一場公關危機，其開發的復古超任風格動作角色扮演遊戲《Shrine's Legacy》在 Steam 平台上收到惡意負評。一名玩家在評論中批評該遊戲是「AI 生成的垃圾」（AI slop）」，點名劇情品質低，更斷言遊戲 100% 由 ChatGPT 製作而成，呼籲大家退款。而這則評論也引起了關注，讓開發團隊針對這些指控公開澄清。

開發者澄清全都由人類開發。（圖源：Shrine's Legacy）

Positive Concept Games 官方在 X（推特）上公開貼文回應，拜託玩家「拜託不要這樣做」。開發團隊強調，他們投入了畢生的心血製作這款遊戲，從劇本撰寫、程式到美術設計，所有環節都是由人類開發者親手完成。同時官方也聲明，他們並不認同生成式 AI 技術，也絕對不會在遊戲開發過程中使用這類工具。

結果在開發者試圖澄清時，突然出現其他 Steam 評論者負評聲稱「要支持遊戲」卻意外挖出開發團隊過去的言論，聲稱開發者支持 AI。但開發者馬上回應，並且自己貼出了該文章連結證明，當初是愚人節玩玩笑，還有標記「#AprilFools」，沒想到該舊文直接被當成攻擊他們遊戲的素材。對此，開發者除了懷疑部分指控可能來自同一人的分身帳號外，也公開了遊戲的劇本等原始截圖作為證據，證明遊戲確實是出自人類之手，藉此反駁 AI 生成的指控。