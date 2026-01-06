遊戲爽度再飆新高！NVIDIA DLSS 4.5 讓你 4K 光追都爆 240FPS｜CES 2026

打機爽度再飆新高！NVIDIA DLSS 4.5 讓你 4K 光追都爆 240FPS

藉著 CES 2026 的機會，NVIDIA 正式公布最新一代即時影像處理技術 DLSS 4.5。這個版本主打更清晰的畫面表現，採用全新的第二代超解析 Transformer 技術。官方聲稱這套技術能大幅改善時間穩定性、減少殘影，同時進一步強化抗鋸齒效果，令遊戲畫質更細緻自然。

動態多幀生成，支援 4K 240Hz

DLSS 4.5 另一大亮點是全新的動態多幀生成（Dynamic Multi Frame Generation） 功能，它會根據螢幕更新率自動調整輸出幀數，令畫面更加流暢。NVIDIA 表示，新功能最高可實現 4K 240Hz 的光線追蹤畫面，帶來更順滑的遊戲體驗。

廣告 廣告

第二代 Transformer 超解析技術現已開放給所有 RTX 顯示卡使用，而動態 6x 多幀生成則會在 2026 年春季登場，首先開放給 RTX 50 系列。NVIDIA 同時透露，屆時將有超過 400 款遊戲可透過官方 NVIDIA App 支援該項功能。

RTX Remix Logic 環境即時反應新體驗

除了升級影像技術，NVIDIA 亦帶來一項新功能 — RTX Remix Logic，這項技術可讓遊戲場景即時對玩家動作作出反應。舉例說，當玩家開門時，遊戲世界內的體積光、天氣粒子甚至材質表面都會隨之變化。目前該系統已能偵測超過 30 種常見事件，包括天氣、光照、材質反應等，模擬更具真實感的遊戲世界。

加強跨平台支援，Linux、Fire TV 均有原生應用

NVIDIA 亦宣布，現已推出 Linux 與 Fire TV 兩個平台的原生客戶端，進一步擴展 RTX 技術生態系。

這些更新是公司今年 CES 發表的主要遊戲技術重點。不過，NVIDIA CEO 黃仁勳 在主題演講中還提到更多與 AI、機械人技術相關的新發展，顯示公司未來方向將與人工智能深度結合。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk