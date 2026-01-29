遊戲玩家心聲！黃仁勳：盡力維持顯示卡產量

▲黃仁勳坦言，我們會盡一切努力，但如你所知，現在的需求非常強勁，包括資料中心、遊戲產品跟自駕車等需求都相當強勁。（圖／攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）及超微（AMD）去年紛紛表示，會減少遊戲顯示卡產能，投入資源到AI運算顯示卡，再加上記憶體大廠美光也去年宣布放棄消費性記憶體，都讓遊戲玩家因AI苦哈哈。對此，輝達執行長黃仁勳今（29）日受訪被問到此事，表達輝達會努力維持各項產能，但也提到各方面需求都很旺盛，今年將會相當有挑戰。

針對明天行程，黃仁勳表示，自己明天會去輝達參加公司會議，晚上就會出席輝達春酒，現場會有跳舞、唱歌，還有抽獎。



由於台北1月29日至2月1日正在舉辦台北電玩展，當被問到是否可能撥空過去？黃仁勳說，自己相當想去，「但不認為我可以，因為我的行程太擠了」，並提到2022年去WirForce電競嘉年華時，有遇到兩個女歌手，迄今都印象深刻。



而媒體話鋒一轉，提到許多電玩玩家都很擔心輝達削減遊戲顯示卡產量的消息，詢問是否可能維持供應？

廣告 廣告

黃仁勳坦言，我們會盡一切努力，但如你所知，現在的需求非常強勁，包括資料中心、遊戲產品跟自駕車等需求都相當強勁，所以只能盡力生產，強調今年將會相當有挑戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳晚間到松山區榕居用餐 張忠謀坐輪椅出席

黃仁勳今晚吃這個！位於敦化北路中餐廳「榕居」 特色餐點看過來

手拿神秘禮盒 黃仁勳16時40分再度來到張忠謀住家