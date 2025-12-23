遊戲界震撼彈 《決勝時刻》製作人自撞「困燃燒車內」身亡

國際中心／倪譽瑋報導

《決勝時刻》製作人 Vince Zampella 車禍身亡，讓不少遊戲玩家感到婉惜。（圖／翻攝自X@Battlefield）

《決勝時刻》（Call of Duty）是全球知名的槍戰遊戲，如今系列共同創作者、遊戲製作人文斯·贊佩拉（Vince Zampella）在美國開車時不明原因自撞、被困在起火的車內，當救援趕到時他已死亡，享年55歲。傳奇製作人的離世深深震撼遊戲界，除了玩家表達哀悼，連同業也感到不捨。

遊戲界大老Vince Zampella 開發《決勝時刻》等知名IP

綜合《BBC》等外媒報導，Vince Zampella在遊戲產業打拚多年，首先參與《榮譽勳章：反攻諾曼第》（Medal of Honor: Allied Assault）的開發，接著與團隊創立Infinity Ward，如今工作室在微軟遊戲（Microsoft Gaming）的子公司動視暴雪（Activision Blizzard）持續開發、維護《決勝時刻》。

《決勝時刻》除了涵蓋二戰、現代戰爭、未來世界的豐富劇情，在線上多人模式也獲好評，Vince Zampella憑藉《決勝時刻》的成功，一度被譽為改變世界的遊戲設計師；不過這並非他唯一的成功之作，他也參與其他知名IP如《Apex Legends》、《Titanfall》，可謂遊戲界大老。

車禍被困起火車內逃不了 去世消息震撼玩家、同行

然而，22日下午12點左右，在美國洛杉磯的一條高速公路上，Vince Zampella駕駛跑車過程中，不明原因撞上水泥護欄，車上另一名乘客在撞擊瞬間被拋出車外，Vince Zampella則是受困燒起來的車內，當救援趕到時他已死亡；而飛出去的乘客送醫搶救仍宣告不治，官方尚未公布其身分。目前車禍確切原因仍在調查中。

事後Infinity Ward證實了Vince Zampella的死訊，「在這場可怕的悲劇中，向他的家人和摯愛致以最深切的慰問」消息一出，全球遊戲圈陷入震驚與悲痛，除了玩家們紛紛哀悼，同業也相當感傷，如《戰地風雲》（Battlefield）官方表示「他是一位極具創造力的領袖，其作品影響了幾代玩家，我們由衷感謝他的領導能力」盼望Vince Zampella的精神能傳承下去。



