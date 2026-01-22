遊戲競賽學中覺 深植環保防災素養

為提升學生及全民環保與防災意識，慈濟在全台小學，推展 PaGamO環保防災勇士的比賽。放寒假前，新北市蘆洲國小有一場校內複賽。另外，在澎湖則進行第四屆的縣市盃PK賽，參賽學生很重視這場比賽的榮譽，大家都拚盡全力準備。

澎湖縣市盃環境教育電競大賽，趁著學生放寒假前，在馬公國小體育館舉行，志工在場地布置上格外用心，期待能讓參賽的學生，更有環保意識。

慈濟志工 許家珅：「就用寶特瓶來回收做成，拱門的形狀 然後做成，氣球柱的形狀 這樣來呈現，(希望)小朋友看到之後， 會煥然一新 覺得寶特瓶，原來可以這樣使用。」

這場已是菊島舉辦的，第四屆PaGamO環保防災勇士的PK賽，各校精銳盡出，透過電腦競賽還有遊戲，學習正確的環保及防災觀念。

冠軍得主 方誠佑：「我一開始 原本沒有很想做，但到現在 我會非常地感謝他(父親)。」

方誠佑的父親 方錦都：「他覺得這個活動還滿有意義的，老師也給他鼓勵 他其實中間，他有點 半想要放棄 但是後來，溝通完以後 他還是堅持到底，才會獲得這個成績(縣市盃冠軍)。」

另外在新北市蘆洲國小，則有一場校內的複賽，成績前三名的，將代表學校參加新北市的賽事，因此大家無不卯足全力。

蘆洲國小校長 陳明利：「我們小朋友將這些，防災的觀念跟知識，把它落實在日常生活當中，化為行動 我想這個是最重要的。」

在一番角逐後，六年級的 彭宥融 獲得第一名，他說這樣的比賽，不只訓練手速，也讓自己對環境保護更有概念。

蘆洲國小學生 彭宥融：「以前比較不會那麼在意，(資源)分類這件事情，自從參加這個比賽之後，我覺得分類非常重要。」

慈濟志工 陳麗珠：「今天的比賽裡面，也有學生因為沒有得名而哭泣了，可見這個比賽在學生的心目中， 是非常的重要的 他們也常常會講說 ，因為這個比賽，讓他們增加了很多知識和常識。」

孩子們透過電競比賽，深化環保與防災知識的學習，知行合一後，未來都會是保護地球的小尖兵

