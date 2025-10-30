遊戲股王跌落神壇？「這檔」股價慘遭資金冷落 網爆怨潮「崩到懷疑人生」恐續探530元關卡

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

昔日遊戲股王鈊象（3293）近期風光不再，股價連續下挫，讓投資人哀號遍野。根據公司最新公告，9月自結稅前盈餘10.54億元、每股稅前盈餘3.74元，較8月的4.24元明顯下滑，市場信心也隨之動搖。Dcard上更有網友發文哀嘆「鈊象怎麼了」，引發一場關於「資金退潮」與「非AI族群宿命」的激烈討論。

昔日遊戲股王鈊象（3293）近期風光不再，股價連續下挫，讓投資人哀號遍野。（示意圖／Unsplash）

討論區裡不少網友直指，鈊象營收成長力道放緩，是股價走弱的根本原因。過去年年繳出亮眼數字的遊戲股，如今成長預期被下修，市場甚至悲觀認為年增率恐難保20%。「AI概念股吸走全部資金，非AI公司全被邊緣化」，一名網友無奈表示。法人資金撤退、散戶信心崩潰，雙重壓力讓這位老牌遊戲霸主陷入尷尬局面。

廣告 廣告

技術面分析更讓人心驚。根據投資人觀察，鈊象的週K支撐區落在690至759元，若跌破690元，恐一路滑向460至530元區間。網路上出現不少自嘲留言：「我在山頂吹風」、「770跑掉的才是真神」、「還好900停損，雖然心在淌血」。也有人半開玩笑寫道：「是不是公司要清算了」、「被ugly吹到爆」，笑中帶淚，映照市場氛圍之冷。

多數投資人現階段選擇觀望，不敢輕舉妄動。有自稱持股成本962元、824元的網友透露，「現在就放著領股息，不想看帳面」，也有人早早在900元左右停損出場，坦言「寧可痛一次，也不想再被洗」。然而，也有網友冷靜提醒：「公司基本面沒爛，只是資金不在這裡。」

部分留言轉向心理層面的反思，指出許多散戶在股價跌兩三成時就慌亂失措，其實代表投資金額超過自己承受範圍。「抱不安心就該賣，沒什麼好逞強的」，有理性網友建議。另一派則安慰：「股市本來就是輪動，AI潮退了，錢自然會回來。」

整體觀察，鈊象的基本面並未出現劇烈惡化，但市場資金明顯流向AI新主流，導致估值修正壓力沉重。投資圈共識普遍偏向「短期避險、長期觀望」，等待營收重新回溫或新遊戲推出，才有機會喚回市場熱度。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

自曝隨時都帶著「恰吉的刀」 王世堅幽默說：萬聖節會躲起來，不出來嚇人

盧秀燕推出「三大支持防疫戰士的行動方案」 免收廚餘進場費、司機和豬肉商通通有萬元補助

亞馬遜又裁員！1.4萬人丟工作...執行長親揭真正原因「不是AI、也不是錢」

