遊戲股王跌落神壇？「這檔」股價慘遭資金冷落 網爆怨潮「崩到懷疑人生」恐續探530元關卡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
昔日遊戲股王鈊象（3293）近期風光不再，股價連續下挫，讓投資人哀號遍野。根據公司最新公告，9月自結稅前盈餘10.54億元、每股稅前盈餘3.74元，較8月的4.24元明顯下滑，市場信心也隨之動搖。Dcard上更有網友發文哀嘆「鈊象怎麼了」，引發一場關於「資金退潮」與「非AI族群宿命」的激烈討論。
討論區裡不少網友直指，鈊象營收成長力道放緩，是股價走弱的根本原因。過去年年繳出亮眼數字的遊戲股，如今成長預期被下修，市場甚至悲觀認為年增率恐難保20%。「AI概念股吸走全部資金，非AI公司全被邊緣化」，一名網友無奈表示。法人資金撤退、散戶信心崩潰，雙重壓力讓這位老牌遊戲霸主陷入尷尬局面。
技術面分析更讓人心驚。根據投資人觀察，鈊象的週K支撐區落在690至759元，若跌破690元，恐一路滑向460至530元區間。網路上出現不少自嘲留言：「我在山頂吹風」、「770跑掉的才是真神」、「還好900停損，雖然心在淌血」。也有人半開玩笑寫道：「是不是公司要清算了」、「被ugly吹到爆」，笑中帶淚，映照市場氛圍之冷。
多數投資人現階段選擇觀望，不敢輕舉妄動。有自稱持股成本962元、824元的網友透露，「現在就放著領股息，不想看帳面」，也有人早早在900元左右停損出場，坦言「寧可痛一次，也不想再被洗」。然而，也有網友冷靜提醒：「公司基本面沒爛，只是資金不在這裡。」
部分留言轉向心理層面的反思，指出許多散戶在股價跌兩三成時就慌亂失措，其實代表投資金額超過自己承受範圍。「抱不安心就該賣，沒什麼好逞強的」，有理性網友建議。另一派則安慰：「股市本來就是輪動，AI潮退了，錢自然會回來。」
整體觀察，鈊象的基本面並未出現劇烈惡化，但市場資金明顯流向AI新主流，導致估值修正壓力沉重。投資圈共識普遍偏向「短期避險、長期觀望」，等待營收重新回溫或新遊戲推出，才有機會喚回市場熱度。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
更多FTNN新聞網報導
自曝隨時都帶著「恰吉的刀」 王世堅幽默說：萬聖節會躲起來，不出來嚇人
盧秀燕推出「三大支持防疫戰士的行動方案」 免收廚餘進場費、司機和豬肉商通通有萬元補助
亞馬遜又裁員！1.4萬人丟工作...執行長親揭真正原因「不是AI、也不是錢」
其他人也在看
【公告】鈊象114年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2025年10月29日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象114年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：江順成說 明：1.董事會召集通知日:114/10/292.董事會預計召開日期:114/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。中央社財經 ・ 1 天前
法說會變法會？「它」開盤跳水止步連7漲…盤中下殺跌停 「這檔矽光子」也慘鎖死
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導光寶科（2301）受惠於摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，隨著AI資料中心發展強勁，未來800VDC架構將成為主流，截至昨（2...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
聯準會宣布降息一碼！今年二度降息 12月終止縮表計畫
美國聯準會（Fed）29日在政策會議上宣布，將基準利率調降一碼（0.25個百分點），這也是今年以來第2次降息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《半導體》長科*Q3獲利季增4倍、EPS0.56元 因應成本變動報價喊漲
【時報記者張漢綺台北報導】長科*(6548)自結2025年第3季稅後盈餘為5.14億元，季增404%，單季每股盈餘為0.56元，為2023年同期以來新高，受貴金屬價格上揚帶動，原物料成本持續攀升，對封裝材料形成壓力，為因應成本變動，長科*已陸續通知客戶調整IC和LED導線架價格，預期漲價效應將於2025年第4季起逐步反映，有助支撐後續營收與獲利表現。 長科*於10月29日舉行2025年第3季法人說明會，公布當季營運自結數，第3季合併營收為34.96億元，季增8%，年增12%，優於先前預期目標區間；單季毛利率為22.5%，季增1.8個百分點，年減2.7個百分點，營益率12.9%，季增1.7個百分點，年減2.1個百分點，均符合公司預期，營運效率維持良好表現；因匯率回穩，業外收益由虧轉盈，整體獲利恢復正常軌道，歸屬母公司稅後淨利為5.14億元，季增404%，年增21%，每股盈餘0.56元，為2023年同期以來新高。 長科*表示，第3季營收優於預期，主要得益於產品組合調整、高附加價值產品出貨提升及成本結構持續優化，且一客戶需求穩定；此外，匯率因素趨於平穩，有助降低匯兌波動影響，整體財務表現更趨時報資訊 ・ 1 天前
PCB大軍團滅急凍！榮科攻頂後跳水急挫6% 這檔「營收雙減」照樣風光掛紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，受惠多家產業高層在台灣電路板產業國際展覽會（TPCASho...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
金控需進軍壽險嗎？壽險公會理事長陳慧遊妙喻：頂大一定是綜合性大學！
三商美邦人壽招親案，掀起國內金控併購壽險公司話題，至於有沒有必要投入壽險業，則是另一議題。身為壽險業代表人物，壽險公會理事長陳慧遊今天指出，以金控的角度來講，有志於國內頂尖金控的，就像頂尖大學，一定是綜合大學，文法商、理工農醫、管理學系，綜合性的大學，才比較有資格做頂尖的大學。品觀點 ・ 1 天前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
AI大電流時代來臨！連接器大廠良維「5天強漲22%」 達人也推「這檔低位階」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導人工智慧商機強強滾，AI伺服器與資料中心所需的大電流纜線出貨暢旺，理財達人「億元教授」鄭廳宜在華視節目《鈔錢部署》中點...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
再觸歷史新天價！台積電成交額爆153.8億稱霸 這「封測龍頭廠」Q3財報亮眼猛攻漲停板
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（31）日早盤以28,280.47點開低，截至上午11時30分暫以28,352.21點維持在上漲64.68點或漲幅0.23%。觀察盤中...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
外資持平目標價 光寶科法說業績報喜股價未反應
光寶科（2301）昨(29)日召開法人說明會，雖釋出AI伺服器電源與液冷散熱需求強勁、明年AI伺服器相關營收占比可望挑戰新高，但美系外資卻在法說會後轉趨保守，認為第三季營業利益不如預期，甚至可能抑制市場對AI電源業務潛力的預期，維持「中性」評級並下修目標價至150元，衝擊今早股價重挫逾18元，盤中一度跌至175.5元跌停價，跌幅超過9%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台達電法說難點火...今股價苦守千元關 分析師勸退：長短線都不宜
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港
富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）合作調查顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。壽命延長加劇退休挑戰，不過台灣準備度領先亞太，高達85%已展開退休規畫，贏過新加坡的81%和香港的79%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
追高戰術1／台股衝3萬點！ 達人教戰空手上車攻略搭年底行情
台股自4月後強勢反彈、上漲，短短7個月從17,306 點一路飆上10月30日的28,287點（10/30收盤），漲幅超過6成，寫下驚人紀錄；而這波資金行情看來還未結束，繼股市老先覺杜金龍喊年底3萬點後，投資達人陳喬泓也認為，根據邏輯推論，台股確實有實力達到3萬點。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前