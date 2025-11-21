遊戲股王鈊象暖身備戰中 單季獲利快一個股本

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：鈊象公司官網

今年股市持續多頭的行情，遊戲股王鈊象(3293)反而呈現持續的緩步下跌，基本面沒有問題，只是伴隨著降息循環，市場整體資金更傾向於高估值得科技類股，而當市場開始回跌，反而可以去留意那些股價在相對低檔，有基本面支持的好公司。

近期籌碼方面外資呈現持續賣超，投信持續買超，主要來自於配合MSCI在11月將進行季度調整生效時程逼近，國泰永續高股息(00878)也同步啟動換股操作，在最新的官網顯示此次成分調整將新增京元電(2449)、臻鼎-KY(4958)以及鈊象(3293)，成為投信ETF換股操作的選擇之一。

目前公司營運動能在海外授權比重持續提高，授權收入占比已高達七成以上，隨者東南亞與美國市場持續成長，公司已取得英國線上博弈執照，並在申請其他地區執照的程序中。

第三季營收達53.83億元，歸屬母公司淨利達27.9億元，幾乎快賺進一個股本(28.18億元)，累計前三季營收163.39億元，年增21.4%，EPS達27.9元，創歷史新高。

▲圖片來源：CMoney 3269 鈊象 K線圖

操作觀察-近期底部開始逐步放量，先前大盤上漲個股反而緩步走跌，觀察近期是否有望成為資金避風港，底部價值浮現。

