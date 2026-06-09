遊戲食譜端上桌！《暗黑IV》聯名六福萬怡推專屬餐酒 主廚巧調「暗黑風」吸饕客

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暴雪娛樂攜手台北六福萬怡酒店推出聯名企劃，The Lounge大廳酒吧獨家打造主題餐以及限定角色啤酒。

暴雪娛樂為迎接《暗黑破壞神IV》全新資料片《憎恨之王》上市，攜手台北六福萬怡酒店推出聯名企劃。The Lounge大廳酒吧獨家打造的主題餐現已邁入第二章「預言與救贖之宴」，除了將官方食譜化為真實美味，更搭配限定角色啤酒。玩家只要集滿四次主題餐消費，即有機會抽中26吋「墨菲斯托」精裝雕像。

即日起至7月10日推出的第二章套餐，菜色包含象徵生命與魔力的「紅藍氣泡飲」、聖教軍料理「大教堂煙燻雞胸沙拉」、慢熬濃郁的「聖光餘燼洋蔥湯」、熱前菜「墮落聖堂香煎鱸魚」，以及主餐「天使之火戰斧豬」與甜點「救贖熔心巧克力蛋糕」。從視覺到味覺，完美將聖休亞瑞的黑暗氛圍延伸至現實世界。

克服暗黑視覺挑戰 主廚巧用蔬果跳色

The Lounge大廳酒吧主廚 Sam 受訪時表示，這次是以官方食譜書為靈感進行研發。他坦言最大的挑戰在於「顏色調配」，為了呈現遊戲黑白分明或紅黑對比的暗黑風格，團隊經歷多次測試，運用新鮮蔬果來達到跳色效果。此外，考量到各階段搭配的角色啤酒調性不同，食材選擇也必須隨之調整，以達到最佳的餐酒平衡。

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主廚重現官方食譜書菜色，圖為「聖光餘燼洋蔥湯」。

主廚重現官方食譜書菜色，圖為「聖光餘燼洋蔥湯」。

針對口味設定，Sam 提到官方食譜的歐式料理風味偏重。為了迎合台灣民眾的飲食習慣，他將鹹度往下修正約一到兩成，同時保留料理的原汁原味。雖然自己並非玩家，但 Sam 特別請教飯店內資深的遊戲玩家同事，汲取真實的遊戲感受來協助創作，並笑稱「餐點一定要配酒，才會有加分效果」。

The Lounge大廳酒吧融入許多《暗黑破壞神IV》相關裝飾。

四階段主題接力登場 限定啤酒錯過不再

聯名主題套餐每套售價 1,280 元，分為四大階段推出。繼第二章後，7月10日與8月20日將接續推出「聖母的血淚之宴」與「終焉與重生之宴」。各階段分別搭配墨菲斯托、伊納瑞斯、莉莉絲與泰瑞爾等專屬角色啤酒，且採限時供應，錯過該檔期便無法再次取得對應酒款，極具粉絲收藏價值。



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