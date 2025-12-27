遊戲 Mod 不再「用愛發電」？全新平台 GGMods 明年上線將支付開發者報酬

一直以來，對於 PC 平台的玩家們來說，除了官方出品、原汁原味的遊戲體驗之外，許多 Mod 創作者也總能發揮自己的創意與開發功力，推出讓玩家們感到非常驚艷的 Mod。例如經典奇幻 RPG《上古卷軸5》社群就透過 Mod 功能替遊戲打造了全新任務線、畫質提升等超實用功能，讓玩家們的遊戲體驗更上一層樓。但在這些超神 Mod 的背後，一直以來絕大多數的 Mod 創作者都無法透過 Mod 營利，只能夠燃燒自己的熱情進行開發，不過，現在有一個新的 Mod 平台 GGMods 出現，將主打「以創作者為核心」的體驗，讓 Mod 創作者也能獲得報酬。

(Credit:GGMods)

廣告 廣告

國外全新遊戲 Mods 平台 GGMods 將於 1 月 7 日正式上線，平台會主動接觸頂尖 Mod 創作者，並且提供支薪合約與宣傳資源，讓 Mods 創作者們不再需要「用愛發電」，能夠透過 Mods 開發賺取應得的報酬。此外，GGMods 也表示，Mods 創作者也能透過非常透明、直觀的方式來計算自己能夠獲得多少收入，並且也會有專屬防盜版系統，避免創作者們的心血遭到盜用。

而 GGMods 也表示，在他們上線之後馬上就能支援 Mod 社群非常發達的《上古卷軸5》、《異塵餘生4》、《柏德之門3》等超級大作的 Mod，因此這些遊戲的 Mods 創作者們如果將自己的作品轉移到 GGMods 上就能馬上賺取收益了。GGMods 也表示，創作 Mod 也是專業的一部分，因此也必須提供給開發者們更專業化的幫助，協助 Mods 開發者成為專業創作者。