遊日台人行李堆電梯口惹議 在台日籍作家揭關鍵：日本人能接受

有台灣旅客到日本玩，把行李箱堆放在電梯口，引發爭議。（圖／翻攝自臉書社團京都自由行究極攻略）

日本是許多台灣人出國旅遊首選地點之一，卻也屢屢傳出台灣遊客在日本當地出現不禮貌行為。近期社群上有人分享到日本旅遊時撞見有台灣人把行李堆放電梯門前，憂心此舉造成負面觀感，引發網友們討論。對此，一名旅居台灣的日籍作家發表個人看法，雖然大多台灣人覺得不禮貌，但其實關鍵在於是否有「整理過的痕跡」，有看出當事人照顧周遭環境的誠意，多數日本人會給予理解的。

一名住在台灣的日本作家歐吉桑透過臉書粉絲專頁「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」發文，針對最近台灣人赴日旅遊把行李堆電梯前引發的爭議，提出個人看法。歐吉桑表示，從照片判斷這些行李箱並非隨意散亂堆放，而是盡可能密集、有規律地排列，且刻意避開了電梯按鈕與進出動線，並未實質影響他人行動。

廣告 廣告

因此歐吉桑解釋，日本社會評斷行為是否失禮的標準，往往在於當事人是否有「照顧周圍環境」的自覺。他以日本電車為例，若乘客攜帶大量行李確實影響空間，但只要看得出他努力關心周遭、避免擋路，很少人會因此動怒；反之，若行李亂擺且阻礙人流動線，則會引發強烈反感。因此，這批行李因排列整齊且避開出入口，對許多日本人來說，屬於可以接受的範圍。

歐吉桑進一步強調，在旅行中若想避免與日本當地人發生糾紛，「整理整頓」的觀念非常實用，無論是在公共場所臨時佔位，或是在交通工具、店內不經意造成他人困擾，只要對方感受到你有在整理、關心環境的樣子，通常不會發生太嚴重的衝突。但若完全缺乏整理整頓的表現，則很可能面臨日本民眾直接的指責或不友善的態度。

針對此事件，歐吉桑最後也以幽默口吻緩頰，認為照片中的行為雖然不能說是完全正確，但以店家立場思考，如果客人拉著這麼多行李直接進入店內逛街，反而可能造成真正的「迷惑行為」。所以歐吉桑認為與其造成店內混亂，將行李整齊擺放在外，反而是更有禮貌的表現。這番分析也提供台灣觀光客從不同視角理解日本社會的處世準則。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不吃飽、不買新、還要裝窮！ 竹科男公開「生存9法則」網友傻眼

「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭