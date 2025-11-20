遊日吃成藥治流感！65歲男突尿不出來膀胱險破裂 醫警告：好發1族群

生活中心／潘靚緯報導

一名65歲男子有攝護腺肥大病史，赴日旅遊染病買成藥治療流感，卻出現無法排尿的後遺症。(圖／PIXABAY)

日本流感疫情持續升溫，一名65歲男子赴日旅遊期間感染流感，自行到到藥妝店買成藥服用後，隔天竟出現無法排尿的後遺症，被緊急送醫插尿管處置，多花了3、4萬元醫藥費，返台後回泌尿科門診就醫，醫師顧芳瑜發現男子有攝護腺肥大病史，他在日本服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能被抑制，才會引發急性尿滯留，提醒有相關病史者，出國時要攜帶相關藥物。

顧芳瑜醫師表示，這名男子從日本返台後立刻到門診就醫，經檢查發現，男子攝護腺體積已逼近80克，是正常人的4倍，原先就有攝護腺肥大病史，但長期未穩定服藥，加上在日本服用有第一代抗組織胺成分的感冒藥，才會發生尿不出來的狀況，若長時間持續無法排尿，膀胱甚至有破裂的危險。

根據《中時新聞網》報導，顧芳瑜醫師表示，秋冬為攝護腺肥大患者的高風險季節，一方面因氣溫下降，使得交感神經活性增加，導致攝護腺與尿道平滑肌收縮，另一方面許多感冒藥都含有第一代抗組織胺，或交感神經興奮劑，可以讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空，就容易突然出現尿滯留。

醫師提醒，許多男性平常排尿不順，卻未察覺異常，或有攝護腺病史卻間斷服藥，一旦服用感冒成藥，或天冷憋尿、延誤如廁，都可能誘發急性尿滯留，患者除了疼痛難耐，也可能需緊急插尿管治療，增加尿道感染與醫療風險。

