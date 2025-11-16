遊日小心遭炎上！阿部瑪利亞公開「日本潛規則」：不犯法但很沒禮貌
陳宣如記者／綜合報導
出身自日本女子偶像團體AKB48、現今以YouTuber身份活躍於台灣演藝圈的阿部瑪利亞，近日於YouTube頻道推出一部新影片，名為「超重要の日本潛規則，不是犯法但很沒禮貌！避免當沒品觀光客這些學起來爹斯」，提醒到日本遊玩的旅客注意這些在日本雖不是法令，卻等同生活禮儀的「四大場合潛規則」。
影片中，阿部瑪利亞分享了多個旅遊常見場景中的潛規則，提醒觀光客某些舉動即使沒有違法，卻可能因忽略文化細節被視為「不懂禮貌」而遭炎上。
首先是大眾交通的潛規則，阿部瑪利亞指出，在搭乘電車時不要將背包揹在後面；搭乘新幹線調整座椅時，一定要先對他人點頭示意或輕聲說明，以避免打擾他人；乘坐計程車時不能自行開門，因為車門通常為自動門或者由司機幫忙開啟，另外她也提醒大家在車上交談需降低聲量，以不影響他人為主。
在餐飲場合，阿部瑪利亞提醒旅客，有些餐廳可能會在點餐前就先擺上小菜，而這道菜就像服務費，是每個人都必須支付的費用，另外也需要根據人數，一人點一份主食，不能共食。阿部瑪利亞還特別指出進入壽司店或板前料理店等空間較小的餐廳時，盡量避免噴過於濃烈的香水，以免影響廚師對食材的感受；結帳時也要把金錢放置在托盤上，才是禮貌的表現。
在住宿方面，日本最受歡迎的泡湯文化也有許多禮儀需遵守。阿部瑪利亞舉例，像是身上有明顯刺青的人很可能被溫泉業者或公共浴池拒絕入場，建議直接訂一個有浴缸的房間泡；一般民眾在進入大眾池泡湯前，也需先將身體洗乾淨，並且不可穿著泳衣或包浴巾入浴，怕有細菌的問題，最後泡完溫泉也要把身體擦乾才可離開。
此外，阿部瑪利亞也分享一個外國人比較不知道的事情，就是一些飯店若有榻榻米的房間，則需脫鞋再踏入，避免穿室內拖鞋進入榻榻米區域，因為真的很難清理。
至於公共場合的生活細節也不可忽視。阿部瑪利亞指出搭上手扶梯後不可行走，在日本是違法的，她並指出搭乘手扶梯的「站位」還依照地區劃分，關東地區是站在手扶梯的左邊，而關西地區則是跟台灣一樣站在右邊。
另外在電梯、計程車這種密閉空間內，阿部瑪利亞指出不交談、保持安靜才是禮貌的行為，小聲一點講話也不行，她甚至幽默表示，她自己「進電梯都會稍微憋氣」以免干擾他人。此外，撐雨傘行走時，若在人行道擦身交會，阿部瑪利亞表示日本人雙方都會互相縮小禮讓；在神社、寺廟以及車站等場所，除了禁止使用自拍棒和腳架外，也需遵循當地的拍照規定與空間禮儀。
阿部瑪利亞強調，到每個國家應該要入境隨俗、了解當地規則，因為不小心做錯一件事，很有可能隔天自己就會被發在網上遭到網友們「炎上」。所以為了避免此事發生，阿部瑪利亞提醒大家要多留意以上潛規則，也希望大家去日本旅遊能玩得開心。
