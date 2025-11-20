遊日感冒買藥妝店成藥竟「尿不出來」？醫曝：這成分是地雷

顧芳瑜提醒，攝護腺肥大患者赴日旅遊若感冒誤服第一代抗組織胺，可能急性尿滯留，不僅身體不適，還恐付高額海外醫療費並需插管處置。 圖：顧家醫療／提供

[Newtalk新聞] 日圓持續走貶掀起日本旅遊熱潮，適逢當地流感高峰，顧家醫療總院長顧芳瑜醫師示警，攝護腺肥大患者出國前務必控制病情。一旦染上感冒誤服含「第一代抗組織胺藥物」，恐引發急性尿滯留，除嚴重身體不適，更可能面臨國外高額醫療支出與插管風險。

顧芳瑜表示，近期收治一名65歲男性患者，隨團赴日旅遊期間不幸感染流感，因出現流鼻水與喉嚨痛等症狀，便自行前往藥妝店購買成藥服用。豈料服用後，隔日竟完全無法排尿，遭導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，多噴了三、四萬醫藥費。返台後來門診追蹤並了解原因，經檢查發現，該患者攝護腺體積已逼近80克，是一般正常尺寸的4倍，且原就有攝護腺肥大病史，卻長期未穩定服藥。此次因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，進而引發急性尿滯留。

顧芳瑜指出，秋冬是攝護腺肥大患者的「高風險季節」，一方面氣溫下降導致交感神經活性增加，使攝護腺與尿道平滑肌收縮；另一方面，許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能造成膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空。若患者本身就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然發生尿滯留。

顧芳瑜說明，許多男性平常排尿已不順卻未察覺異常，或雖有攝護腺病史卻間斷服藥，一旦感冒服用成藥，或因天冷頻繁憋尿、延誤如廁，都可能成為誘發因素。此次個案即屬於平時用藥不穩、膀胱代償力已下降的典型例子，這類患者若臨時出現尿滯留，除了疼痛難耐，也可能需緊急插尿管治療，徒增感染與醫療風險。

顧芳瑜建議，有攝護腺肥大病史的民眾在出國前，應主動就診確認狀況，穩定服藥並隨身攜帶處方藥物。若旅途中需服用感冒藥，應避免含第一代抗組織胺或交感神經興奮劑成分，並主動告知醫師自身病史。若出現解尿困難、尿速變慢、夜尿頻繁或解尿需用力等症狀，建議及早就醫，由泌尿科醫師評估攝護腺體積與膀胱功能。他也強調，「千萬不要等到尿不出來才處理」，透過穩定服藥與定期追蹤，大多可有效改善排尿品質並降低急性尿滯留風險，也能讓旅程更加安心無憂。

