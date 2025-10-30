遊日拿到「這面額日圓」別急著花！拍賣「翻漲60倍」

生活中心／李明融報導

出國旅遊不少人都會特別兌換該國的錢幣，身上留點當地現金以防萬一，然而這些外幣可能會帶來意外之財，近日一張2000日圓（約新台幣402元）紙鈔，於2025年10月東京「銀座」拍賣會以12萬日圓（約新台幣2.4萬元）高價成交，與原本的價格相差60倍之多，對此，專家也透露背後真實原因，這張2000元日圓紙鈔是初期發行版本，近年流通量低，才導致收藏價值大幅增長。





《銀座》拍賣會其中一張面額2000日圓的紙鈔，最終以12萬日圓成交。（圖／翻攝 ginzacoins）

第125屆《銀座》拍賣會於9月20日至10月11日舉行，其中一張面額2000日圓的紙鈔，序號為「N222222P」，最終以12萬日圓（約新台幣2萬4178元）驚人價格成交，相當於面額的60倍之多，加上買家佣金後的總價為13萬9800日圓（約新台幣2萬8168元），根據《All About》報導指出，這張2000日圓紙鈔原於2000年為紀念「九州・沖繩高峰會」特別發行，2003年即停止印製，隨著行動支付越來越盛行，以及能使用2000日圓紙鈔的ATM逐漸減少，該貨幣流通量不斷下降，保存難度增加，紙鈔的稀缺性讓收藏價值也水漲船高。





遊日拿到「這面額日圓」別急著花！留下「身價暴漲60倍」原因曝光

2000日圓的紙鈔天價成交，勢必掀起新一波收藏熱潮。（圖／翻攝 ginzacoins）

然而為何這張紙鈔價值會如此之高，有專家指出該張鈔票上的記號（英文字母＋數字）的「連號（ゾロ目）」橫排數字都是2，稀有性相當高，另外，編號第一個字母是N一個字母，相較於兩個字母編號，一字母版本屬初期發行，同樣也有稀缺性，且這張紙鈔從沒使用過，大大增加收藏價值，報導指出，這次的拍賣於日本國內再度掀起收藏紙幣的熱潮，若民眾想要獲得這張稀有的2000日圓紙鈔，可以到銀行或郵局換匯，沖繩 ATM 也有機會領到2000日圓，來拚一波翻身機會。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

