遊日月潭注意！柴油車全面執法 7月起排氣不合格至少罰1000

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日月潭7月起將對柴油車進行全面執法，若未取得排氣檢測合格，一旦進入潭區就會開罰最少1000元。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭是南投縣首個空氣品質維護區(簡稱空維區)，針對柴油車與燃油機車做排氣管制，惟先前柴油車僅對「營業用」大、小型車裁處，為維護觀光區空氣品質，7月起將對柴油車全面稽查，排氣不合格將依法開罰1000元，民眾到潭區旅遊須多加留意。

日月潭空維區包含整個環湖公路，2024年起先後對營業用大、小型柴油車執法，累計至今年已告發2592件違規，監測環潭地區細懸浮微粒(PM2.5)濃度，也較去年同期下降26%。

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南投縣環保局表示，在歷經2年多的分階段管制後，今年7月起將加強管制力道，凡是柴油車，不分營業用或自用的大、小型車，出廠2年以上、無排煙檢驗合格，一旦進入日月潭空維區，就會依空氣污染防制法處1000元以上罰鍰。

環保局也說，為提供柴油車主便民服務，針對6期新購柴油車，可憑發照日起算3年免驗條件，向各縣市柴油車檢測站申請「自主管理標章」，就會視為排氣合格，若非新購柴油車，則可到各地環保局檢測站或代驗廠做排氣檢測，以免受罰。

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