遊日本有膩味 第5趟「快樂感下降」 內行曝新玩法

不少台灣人放假就愛飛去日本旅遊，甚至一年去3次，一名網友分享，他前幾次去日本都非常興奮，但到第5次快樂感就下降，很好奇大家平均去幾次日本會開始膩，貼文引發討論，不少網友認為3次就容易膩，尤其是東京和大阪等大城市；不過也有人表示，和不同的人去、嘗試不同玩法，例如改變交通方式，用城市散步或騎腳踏車代替搭地鐵，旅程仍然可以新鮮又有趣。

一名網友近日在PTT上分享，他前幾次去日本都很興奮，但隨著年紀大了，發現自己去日本5到6次以後，突然發現快樂感開始下降，因此很好奇大家平均去幾次日本就會開始感到膩了？

廣告 廣告

貼文引起網友熱烈討論，不少人認為大約3到5次左右就會感到膩，尤其是前往大阪或東京等大城市，常見的古蹟或寺廟都已參觀過，每次旅程只剩下吃吃喝喝或逛街，感覺相當單調。

不過也有網友持不同看法，認為和不同的人同行，加上安排不同活動，即使去很多次日本也不會膩。「跟不同的人去日本，有不同玩法，每次都是全新的體驗」、「去東京很多次，每次都很新鮮，上次更換交通方式，改以騎自行車為主，可以看到城市不一樣的風貌」、「去日本很多次，可以改去鄉下或大城市近郊，僅待在大城市的玩法算入門級」、「不同年齡喜歡的東西不同，感受也不同，根本不會膩」。

更多中時新聞網報導

李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙

雷嘉汭《驅魔》曝舞林高手身分