遊日本「眼鏡偽娘」同泡露天裸湯…女客全嚇壞「他沒胸部、遮下體」 飯店「1回應」氣炸

台灣女遊客入住四國溫泉旅館，竟遭偽娘色狼看光。翻攝飯店官網



隨著冬季到來，氣溫不斷降低，有不少人會選擇安排日本泡湯團，所以不少旅遊團都會主打全程日本泡湯尊榮享受。沒想到，一位台灣女遊客竟在四國一處溫泉旅館，遇到恐怖經歷。一名男子闖入女湯，把所有女客都看光光，沒想到，飯店業者的回應更讓女遊客氣炸，緊急上網發文要女遊客特別注意。

這名網友表示，她參加國內知名旅行社的日本四國團，12月9日第四天晚上入住香山縣知名金刀比羅宮附近的琴參閣溫泉飯店，網友認為這家飯店不錯，飲食住宿都很不錯，並且準備享受溫泉。

廣告 廣告

一名網友參加日本四國旅遊團，入住溫泉飯店竟發現一名偽娘進女湯到處看，趕緊通報抓人。網友授權提供

女網友進入女湯泡湯後，竟發現一名自稱留著到肩膀短髮的日本年輕男子闖入，但實際是到處亂看的色狼。女網友指控，他一直變換洗澡跟泡湯的位置，還戴著黑框眼鏡到處看。女網友說，一開始本以為只是長得比較中性的女生，因此女網友還與眼鏡色狼同泡在露天池中，怎知對方是戴著眼鏡四處觀看。

後來，其他團女團員互相討論，大家都覺得怪怪的，就有女團員指那個人「沒有胸部，加上走路一直拿毛巾遮下體」，懷疑根本是男的。

女網友決定馬上跟工作人員反映，也立刻抓到「眼鏡偽娘」，也確認真的是一位男生。女網友說，飯店雖然有報警，說做筆錄到凌晨兩點，但後續如何也沒有通知。

女網友最後怒轟業者，她表示飯店經理只有口頭道歉，飯店人員也說這無法百分之百防範，稱飯店人員不能對每位旅客做檢查。女網友悲嘆，當天所有女生都已經被看光了，因此發文提醒，各位去日本泡溫泉的女生要小心，去泡湯的時候注意有沒有可疑人士。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了