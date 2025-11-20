遊日染流感吃成藥 65歲男突尿不出來「膀胱險裂」醫警告：這藥物易中招

日本流感升溫，民眾若至藥妝店買成藥得注意成分。路透社資料照



日本流感疫情不斷升溫，民眾前往日本旅遊要特別當心。醫師就分享一個案例，一名65歲男子赴日旅遊期間感染流感，他自行前往藥妝店購買成藥服用後，沒想到隔天出現無法排尿情況，在日本就醫被緊急使用插尿管處置，在日本就多花了4萬元醫藥費。醫師提醒，若含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能會造成攝護腺肥大病史的病人「急性尿滯留」，最嚴重可能膀胱破裂。

顧芳瑜表示，近期收治一名65歲男性患者，隨團赴日旅遊期間不幸感染流感，因出現流鼻水與喉嚨痛等症狀，便自行前往藥妝店購買成藥服用。

患者服用後，隔天竟完全無法排尿，導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，多噴了近4萬新台幣醫藥費。返台後來門診追蹤並了解原因，經檢查發現，該患者攝護腺體積已逼近80克，是一般正常尺寸的4倍。

顧芳瑜表示，患者原就有攝護腺肥大病史，卻長期未穩定服藥。此次因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，進而引發急性尿滯留。

顧芳瑜指出，秋冬季節本來就是攝護腺肥大患者的「高風險季節」，一方面氣溫下降導致交感神經活性增加，使攝護腺與尿道平滑肌收縮；另一方面，許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能造成膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空。若患者本身就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然發生尿滯留。

