遊日注意！大雪恐釀「城市級災難」 日籍作家警告：東京大阪交通恐失序

近日日本氣象預報指出，將迎來大範圍降雪，不少準備赴日旅遊的民眾開始關注行程是否受影響。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今（20日）在社群平台發文提醒，東京、大阪等大城市一旦積雪，往往會引發如同災害等級的混亂狀況，呼籲旅客務必提高警覺。

「日本人的歐吉桑」指出，與北海道、東北等習慣降雪的地區不同，大城市對積雪的應變能力相對不足，只要下起雪來，飛機、電車、公車就可能大規模誤點甚至停駛，計程車也常出現「一車難求」的情況。

他也提到，高速公路容易出現嚴重壅塞，飯店在短時間內迅速被訂滿，加上除雪設備與人力有限，整體社會運作容易陷入混亂，對觀光客來說是一大挑戰。

除了交通問題，歐吉桑也提醒，大雪會讓城市氣氛明顯緊繃。通勤族因無法準時到班而情緒失控，車站內外常可見焦躁甚至暴怒的上班族，「殺氣很重」。街道上則不時有人因路面濕滑跌倒，原本在旅客眼中浪漫的雪景，對當地居民而言卻是生活壓力的來源。

貼文曝光後引發網友熱烈回應，不少人分享親身經歷，「大雪時飛機停飛、交通停擺，連家門口都要自己鏟雪，真的一點都不浪漫」、「在青森看到雪景很美，但又冷又不方便」、「在京都遇過大雪，公車停駛，只能走很久回飯店」。

也有苦主直言，在都市穿皮鞋或高跟鞋遇到積雪相當危險，「滑到眼睛都快睜不開」。不少網友因此建議，近期赴日旅遊的民眾應密切注意天氣與交通資訊，並預留彈性行程，以免受困。（責任編輯：殷偵維）

