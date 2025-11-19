遊日注意！孩子回國發燒、臉頰鮮紅如蘋果 恐中「蘋果病」

近日日本流感疫情急遽升溫，好發於兒童的蘋果病病例也有增加的趨勢，台灣臨床上也開始出現旅遊後感染的兒童。

兒童感染科醫師顏俊宇表示，最近診間出現不少蘋果病，並提醒孕婦、溶血性疾病患者、免疫力低下者要特別小心。

臉頰、手臂持續兩週 原來是蘋果病



顏俊宇在臉書分享，最近門診來了一位5歲弟弟，臉頰、手臂的紅疹已經持續兩週，進一步詢問，原來弟弟兩週前剛從日本旅遊回來，回台灣後有輕微感冒、微微發燒，接著就開始長紅疹。

經檢查確認喉嚨沒有化膿、沒有草莓舌，皮疹也沒有砂紙般粗糙感，排除需要抗生素治療的猩紅熱，整體看起來更像俗稱的「蘋果病」（傳染性紅斑）。

什麼是「蘋果病」？

傳染性紅斑症（Erythema inrectiosum ）又叫第五病（nfth disease )，其主要特徵是在顏面尤其是臉頰有出疹性紅斑出現，常見於5至15歲兒童，因為「臉頰像被打了一巴掌一樣的蘋果紅」，所以又叫「蘋果病」。

病原為細小病毒B19 ( Parvovirus B19 ；簡稱B19 病毒）傳染方式為飛沫傳染和接觸傳染，顏俊宇指出，蘋果病最具傳染力的時間點為，臉紅之前的一週，出疹後反而比較不會傳染。

三階段典型症狀

前驅期（1–2 天）

• 輕微發燒

• 頭痛、喉嚨痛

• 倦怠、感冒樣症狀

皮疹期（最經典）

• 臉頰鮮紅：蘋果臉

• 1–4 天後出現 網狀蕾絲樣紅疹（多在手臂、身體）

• 通常不癢、不痛

波動期（2–4 週）

• 紅疹會忽明忽暗

• 遇到運動、日曬、熱水澡、情緒激動會變明顯

顏俊宇表示，蘋果病為自限性疾病，不需特效藥，支持性治療即可：退燒藥物、休息、多喝水，預後多數孩子1至2週就會好，網狀紅疹可能持續4至6周，但不會留下疤痕，感染後多半會有終身免疫。

3族群要特別小心

不過，顏俊宇提醒，孕婦、溶血性疾病患者及免疫力低下者3族群要特別小心。

其中孕婦若感染蘋果病可能影響胎兒，造成胎兒貧血、胎兒水腫；溶血性疾病患者如地中海型、G6PD，可能誘發aplastic crisis（再生不良性貧血）；免疫力低下者，病程較長、可能會有持續貧血。

日本病例上升 台灣「旅遊相關」病例增加

至於日本近期是否真的在流行？顏俊宇指出，今年日本傳染性紅斑通報數確實有上升的趨勢，因此近期返台的孩子出現「蘋果臉＋網狀疹」的機率也相對提高。台灣目前仍以零星個案為主，但門診已明顯感受到「旅遊相關」病例增加。

經查，其中山形縣已連續31週通報超過2例的警戒閾值，處於警戒狀態，當地衛生研究所建議民眾採取預防措施，如勤洗手、戴口罩和保持室內通風。