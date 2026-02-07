遊日注意！強烈寒流襲捲全國 雪災已釀45死

自1月底以來的雪災，已造成全日本45人不幸喪命。（示意圖／翻攝自Pexels）





出國注意！日本氣象廳指出，目前國內正面臨強烈寒流，日本海沿岸至關東地區全面籠罩在暴雪之中。這場大雪不僅讓平時極少積雪的東京都心變成了銀白世界。根據總務省消防廳最新數據，自1月底以來的雪災已造成全國45人不幸喪命，還有540人受傷，提醒要前往日本旅遊的民眾，需多加注意自身安全。

強烈寒流襲捲全日本

根據《TBS NEWS》報導，氣象廳表示，隨著「日本海極地氣團輻合帶（JPCZ）」成形，從北海道、東北到北陸、近畿地區北部的日本海沿岸持續降雪，以及鮮少降雪的東京都23區、神奈川縣西部及山梨縣等關東南部地區，也出現降雪情況。

氣象廳預測，以日本海側為中心，這波降雪預計將持續至9日，降雪高峰會落在明（8）日凌晨至中午，屆時不僅是山區，平地地區也可能出現大雪。截至8日上午6時的數據指出，預估北陸地區積雪達70公分，中國地方降雨量為60公分，北海道、近畿地區的降雪量也有50公分左右。

此外，氣象廳也預測從8日上午6時至9日上午6時的降雪量，預估北陸地區、中國地方、近畿地區積雪達70公分，東北地區積雪達50公分，北海道、東海、關東甲信地區積雪達40公分，另九州北部與四國地區也分別預估會有30公分、20公分的降雪量。

雪災傷亡慘重

這波寒流的降雪量也帶來不少民眾傷亡，報導指出，根據日本總務省消防廳統計資訊，自1月20日至2月7日上午8時30分止，各地因鏟雪意外、突發疾病等與大雪相關事故，已造成全國共45人喪命。其中以新潟縣死亡人數最多，達17人；受傷人數也高達540人。

氣象廳提醒民眾，受大雪影響，中國地方與近畿地區在8日須嚴防降雪導致交通癱瘓，北日本至東日本也要高度警戒大雪對道路、鐵路與航班的衝擊。從北日本到西日本的日本海側，多地積雪量已明顯高於往年平均，且預估雪勢仍將持續增強。

此外，氣象廳指出，多雪地區須防範新雪引發的雪崩，以及電線、樹木因積雪附著而斷裂的危險，並留意屋頂落雪等意外。以西日本日本海側為中心，可能出現雷擊、龍捲風等強烈陣風；若觀察到積雨雲迅速發展、雷聲或天色驟暗等情況，應立即進入建築物內避難，確保人身安全。

