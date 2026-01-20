遊日注意！日本氣象廳發布「警報級大雪」連續5天 鄭明典秀「雲街」圖

日本劇烈降雪將持續5天或更久，恐癱瘓交通。圖／攝影陳儷文

日本氣象廳與國土交通省19日緊急召開記者會，預測本季最強、持續時間最長的寒流即將到來，據日本媒體報導，此次寒流持續時間之長，堪稱數年一遇。從明天（21日）起，強烈的冬季型氣壓系統將持續，預計日本海沿岸地區將持續5天或更長時間出現強烈降雪，如果這段期間有規劃要到日本旅遊的民眾，務必要加強準備。

據日本媒體報導，日本氣象廳表示，日本太平洋輻合帶（JPCZ）將異常停滯，可能導致北陸至山陰一帶出現強烈降雪。部分地區24小時內降雪量可能高達100公分。雪雲也將流入太平洋，通常降雪量較少的東海、近畿和四國等地區也可能出現積雪。

氣象廳預測冬季型大氣壓力模式將於今天（20日）在日本附近逐漸增強，並持續至明天至週日（25日）。從週日前後開始，氣溫低於零下40度的強冷空氣將間歇性地從海拔約5000公尺的高度流入日本東部；而從明天至週日，氣溫低於零下12度的強冷空氣將從海拔約1500公尺的高度流入日本西部。

降雪量恐癱瘓交通

氣象廳說，這次寒流的特點是持續時間較長，持續時間之長堪比數年一遇的寒流。因此，預計強降雪將持續5天或更久，帶來顯著的降雪量。預計部分地區將出現大雪，不僅在山區，就連平原地區也會有降雪，主要集中在日本海沿岸，從日本北部到西部。降雪量可能在短時間內加劇，預計雪雲將飄向通常降雪量較少的太平洋沿岸地區，導致強烈降雪。預計截至明天早上6點，北海道和東北地區的24小時降雪量將達到50公分。

這次的寒流可能會帶來暴雪、低溫、強風和暴風雪，可能造成以下影響：航班取消、火車和巴士停駛、道路封閉以及其他交通網絡中斷或癱瘓。國土交通省呼籲民眾盡量避免不必要的外出。

日本清楚的「雲街」圖。圖／鄭明典FB

前氣象局局長鄭明典也在臉書發文，PO出日本上空的「雲街」圖，說明現在北方有強冷空氣出海，冷空氣流經暖水面就會出現雲街，那是很多接連排列成線狀的小積雲，是冬季衛星雲圖裡常見的雲系，「現在日本海這一區的雲街最清楚」。



