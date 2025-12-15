遊日注意！暴風雪襲北海道癱瘓交通 逾萬戶停電、57航班取消

受迅速增強的低氣壓影響，日本北海道今（15）日遭遇猛烈暴風雪侵襲，造成大規模停電及交通癱瘓。日本氣象廳呼籲民眾警戒暴風雪及大雪對交通的影響。

北海道遭遇暴風雪襲擊。（圖／NNN）

根據《NHK》與《日本電視台》，氣象廳指出，北海道中標津町上標津今日上午9時半許，觀測到最大陣風達每秒40.5公尺，當地氣象台警告戶外活動非常危險。上午11時前，網走市也觀測到最大瞬間風速為每秒31.4公尺。

以北海道鄂霍次克海一側及太平洋一側為中心降下大雪，24小時內多地降雪量達到50至70公分。截至上午11時，遠輕町白瀧的積雪厚度為89公分、阿寒湖畔73公分、帶廣市53公分，超過平均水準的3倍。

北海道電力網路公司指出，受暴風雪影響，今日上午11時，道內約有1萬4300戶停電。該公司表示，部分地區因惡劣天氣無法展開修復作業，復電時程尚未確定。

釧路市浦見一家甜點店自14日晚間開始斷續停電。店主表示，因為停電無法使用暖氣和製作甜點，只好讓員工在家待著，並稱在年底旺季無法開門營業，是個沉重打擊。一名在自家前剷雪的女性憂心說，「正值北海道・三陸外海後發地震注意情報發布期間，大雪加上持續停電的情況下若發生地震，想到就很可怕」。

暴雪導致航班取消。 （示意圖／NNN）

暴風雪同樣導致交通癱瘓。空中交通方面，根據日本航空公司（JAL）消息，截至今日下午3時，包括羽田機場往返釧路和帶廣的航班在內，共有28個航班被取消，約2333人受影響。

全日空（ANA）截至上午11時半，也因惡劣天氣取消了包括羽田機場往返北海道各地的29個航班，影響約1300人。上述航空公司呼籲旅客到官網確認最新情況。

營運北海道7座機場的「北海道機場公司」（Hokkaido Airports Co.）稱，14日在新千歲機場起降的航班，共有160個航班取消。

JR北海道預期天候惡劣，今日停駛特急列車等共77班次，表示視天候狀況可能進一步增加停駛班次。

另外，部分地區中小學宣布臨時停課。帶廣市、北見市、根室市、網走市等地則決定所有中小學停課。

